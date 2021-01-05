KYK yurt memuru başvurusu nasıl yapılır? 2021 KYK personel alımı başvuru şartları! KYK yurt memuru ne iş yapar?

Tanımlar

Madde 4- Bu talimatta geçen;

a. Özel Hizmet : Normal günlerde 17.30-24.00, hafta sonu ve diğer resmi tatil günlerinde 8.30-24.00, yarım çalışma günlerinde ise 13.00-24.00 saatleri arasında yürütülen hizmeti,

b. Gece Hizmeti : 24.00-8.30 saatleri arasında yürütülen hizmeti,

c. Nöbetçi Amir : Nöbet hizmetlerinin bu talimat hükümlerine göre yürütülmesini denetleyen yurt müdürünü,

d. Nöbetçi Memur : Özel ve gece hizmetlerinin bu talimat esaslarına göre yürütülmesinden sorumlu personeli,

e. Gece Hizmetlisi : Yurtlarda nöbetçi memura yardımcı olmak üzere bu talimat hükümleri çerçevesinde görev yapan hizmetli personeli,

f. Nöbet İzni : Nöbetçi memura gece hizmeti süresince tuttuğu nöbet karşılığında bu talimatta belirtilen esaslara göre kullanılacak izni,

g. Nöbet Defteri : Özel ve gece hizmeti ile ilgili hususların kaydedildiği defteri,

h. Fazla Mesai Ücreti : Her yıl bütçe yasasında belirtilen miktar üzerinden imkanlar ölçüsünde ödenen ücreti,

ı. Fazla Mesai Saati : Normal mesai saatleri dışında yapılan ve bu talimatta belirtilen fazla çalışma saatini İfade eder.