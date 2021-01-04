TÜİK'in 2020 enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından memurlar, maaşlarına gelecek zam oranını araştırmaya başladı. 2020 yılının toplam enflasyonunun belli olmasının ardından memurların maaşlarına enflasyon farkı da yansıyacak ve TİS'te belirtilen maaş zammına ek olarak kamu personellerinin maaşına enflasyon farkı da eklenecek. Bu oranın belli olmasının ardından memurlar, maaş zammı hesaplama robotunu araştırmaya başladı. İmamlar, hatip ve müezzinler de maaşlarına ne kadar zam geleceğini araştırmaya başladı.
TÜİK tarafından açıklanan 2020 yılı enflasyon rakamı şu şekilde:
TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,28 artış gerçekleşti.
ÖNCEKİ AYLARIN ENFLASYONU
2020 yılının ikinci 6 aylık TÜFE rakamları şu şekilde:
Temmuz ayı TÜFE: 0,58
Ağustos ayı TÜFE: 0,86
Eylül ayı TÜFE: 0,97
Ekim ayı TÜFE: 2,13
Kasım ayı TÜFE: 2,30
Aralık ayı TÜFE: 1,25
Toplam TÜFE: 8,09
İMAM HATİP MAAŞI
12/3 dereceli imam hatipler , 2020 yılında 4 bin 165 lira maaş alıyordu. Ocak 2021 itibarıyla da imam hatipler, gelecek zamla birlikte 4 bin 471 lira alacak.
İMAMLARA EK GÖSTERGE
Hükümet, son genel seçimlerde din görevlilerine ek gösterge zammı yapılacağını ve ek gösterge rakamının 3600'e çıkarılacağını söyledi. Henüz konu meclise gelmedi ancak AK Parti, ek gösterge zammının gerçekleşeceğini , çalışmaların devam ettiğini söyledi.
2020 yılının ikinci 6 aylık enflasyon verilerine göre maaşlarında artış görecek olan memur ve memur emeklileri yeni maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Bu yıl memur ve memur emeklilerine 2021 Ocak'ta yüzde zam yapılacak. Diyanet personelinin de 2021 yılı maaş zammı ve ücretlendirilmesi 5. dönem toplu sözleşme hükümlerine göre olmaktadır. Maaş zamları toplu sözleşme hükümlerine göre gerçekleşmektedir.
MÜEZZİNİN GÖREVİ NEDİR?
Camilerde görev yapan imam, müezzin ve vaizlerin temel sorumlulukları cami içi ibadet düzenini sağlamak, cemaat namazlarını kıldırmak, kuran kursu dönemlerinde çocuklara din ve kuran eğitimi vermek, ezan okumak, cenaze namazı ve işlemlerini yürütmek, vaaz vermek, mukabelelerle hatimler tertip etmek gibi dini esaslı görevlerdir. Camilerin bakım, onarım, işleyiş ve giderlerinden de cami dernekleriyle birlikte koordineli yürütmekte yine din görevlilerinin görevleri arasında yer almaktadır.
İMAM, HATİP, MÜEZZİN ENFLASYON FARKLI ZAMLI MAAŞI NE KADAR OLDU?
Kamu görevlileri ile emeklilerinin aylık ücretlerine 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olarak %3 oranında genel maaş artışı yapılacak ve ayrıca 2020 yılının ikinci yarısına ilişkin enflasyon oranının %4'ten fazla çıkan kısmı da maaşlara yansıtılacak.
Açıklanan enflasyon rakamlarına göre, 2020 yılının ikinci yarısına ilişkin enflasyon %8,35 oranında gerçekleştiğinden, maaşlara %4,35 oranında enflasyon farkı artışı yapılacak.
Böylelikle, 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli maaş artış oranı toplam %7,35 olacak.
Atamaları mezuniyet durumuna göre (en az lise mezunu) girdikleri sınavlar sonucunda aldıkları puan üzerinden gerçekleştirilen mülakatlarla yapılmaktadır. Yazılı ve sözlü sınavları Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından ÖSYM eliyle gerçekleştirilmektedir. Diyanet'in yaptığı sınavın adı DHBT sınavıdır. Bu sınavdan en az 60 alanların başvuru yapabilme imkanı bulunmaktadır.
İmam, Müezzin, Kuran Kursu Öğreticisi,Kayyım ve Vaizlerin maaşlarında farklılık oluşturacak bazı temel etkenler bulunmaktadır. Diğer tüm kamu görevlisi memurlarda olan bu farklılıklar şunlardır;
* Öğretim durumu
* Hizmet Yılı
* Evli bekar ve çocuk sayısı durumuna göre maaşların da miktarları farklılık oluşturmaktadır.