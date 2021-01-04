TÜİK'in 2020 enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından memurlar, maaşlarına gelecek zam oranını araştırmaya başladı. 2020 yılının toplam enflasyonunun belli olmasının ardından memurların maaşlarına enflasyon farkı da yansıyacak ve TİS'te belirtilen maaş zammına ek olarak kamu personellerinin maaşına enflasyon farkı da eklenecek. Bu oranın belli olmasının ardından memurlar, maaş zammı hesaplama robotunu araştırmaya başladı. İmamlar, hatip ve müezzinler de maaşlarına ne kadar zam geleceğini araştırmaya başladı.

TÜİK tarafından açıklanan 2020 yılı enflasyon rakamı şu şekilde:

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,28 artış gerçekleşti.

ÖNCEKİ AYLARIN ENFLASYONU

2020 yılının ikinci 6 aylık TÜFE rakamları şu şekilde:

Temmuz ayı TÜFE: 0,58

Ağustos ayı TÜFE: 0,86

Eylül ayı TÜFE: 0,97

Ekim ayı TÜFE: 2,13

Kasım ayı TÜFE: 2,30

Aralık ayı TÜFE: 1,25

Toplam TÜFE: 8,09