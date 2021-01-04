2021 Ocak zammı emekli profesör maaşı kaç TL? Profesör yeni zamlı maaşı ne kadar oldu?

Profesörler, akademik araştırma yapma ve yürütme yetkisine sahip olan, lisans ve lisansüstü öğrencilerine materyal hazırlama ve dersleri öğretmekle sorumlu olan kişilerdir. Üniversitelerin akademik kadrolarında yer alan ve en üst seviyede bulunan kişilerdir. Uzun eğitim süreçlerini tamamlaması gereken profesörler, bu süreçte birçok alanda kendini geliştirmeli, yenilemeli ve sürekli olarak öğrenmeye ve öğretmeye açık insanlar olmalıdır. Profesör maaşları ise, bu uzun ve zor eğitim süreçlerinin ardından, verilen emeğe eş değer olacak şekilde hesaplanır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de...
2021 Emekli profesör Maaşları Ne Kadar Oldu?
EMEKLİ PROFESÖR MAAŞLARI 2021
ESKİ: 1. derece ve 4. kademede olan bir emekli profesör 2020 maaşı 7 bin 589 TL olmuştur.
YENİ: 1. derece ve 4. kademede olan bir emekli profesör 2021 maaşı 8 bin 147 TL olmuştur.
ESKİ: 1. derece ve 1. kademede olan bir emekli profesör 2020 yılında ise 8 bin 948 TL olmuştur.
YENİ: 1. derece ve 1. kademede olan bir emekli profesör 2021 maaşı 9 bin 606 TL olmuştur.
2020 Profesör Maaşları Ne Kadar?
Profesör maaşları, kişinin derecesine ve kıdemine göre değişiklik gösterir. Aynı zamanda profesörün kaç yıldır profesör unvanı ile çalıştığı da önemli etkenler arasında yer alır. Buna göre 2020 yılında belirlenmiş olan profesör maaşları şu şekildedir:
2 yıldan daha az süre profesör olarak çalışan ve 1. derece 1. kademede olan profesör maaşları 2020 yılında 9 bin 974 TL olarak belirlenmiştir.
2 yıl boyunca profesör unvanı ile çalışan ve 1. derece 2. kademede olan profesör maaşları 2020 yılında yaklaşık olarak 9 bin 983 TL olarak belirlenmiştir.
3 yıl boyunca profesör unvanı ile çalışan ve 1. derece 3. kademede olan profesörlerin maaşı 11 bin 403 TL'dir.
4 yıl ve daha uzun süre profesör unvanı ile çalışan ve 1. derece 4. kademede olan profesörlerin ise 2020 maaşları yaklaşık olarak 11 bin 486 TL olarak belirlenmiştir.
Emekli Profesör Maaşları Neye Göre Belirlenir?
Verilen maaşlar aslında kişiden kişiye değişkenlik göstermektedir. Profesörün almaya hak kazandığı ödemeler ve farklar sayesinde maaşları daha fazladır. Profesör maaşlarını etkileyen faktörler ise şu şekildedir:
Geliştirme ödeneği
Akademik teşvik ödeneği
Yabancı dil tazminatı
Evli olup olmama durumu
Çocuk sahibi olup olmama durumu
Enflasyon farkı
Profesör Unvanı Nasıl Alınabilir?
Profesörler, akademik unvanı en yüksek olan kişilerdir. Profesör unvanından daha üst olan tek unvan aslında ordinaryüs profesör unvanıdır. Ordinaryüs profesör unvanı için ise en az 5 yıl profesör unvanı ile çalışmış olmak ve bilimsel olarak kendini kanıtlayarak bir kürsü yönetimi ile görevlendirilmiş olmak gerekmektedir. Profesör unvanına sahip olmak için ise istenen koşullar şu şekildedir:
Kişinin herhangi bir bölümde lisans eğitimini tamamlamış olması gerekir.
Lisans eğitimi bittikten sonra yüksek lisans eğitiminin de tamamlanmış olması gerekir.
Daha sonra akademik kariyerinde doçentlik unvanının alınmış olması gerekmektedir.
Doçentlik unvanı ile birlikte en az 5 yıl çalışmış olmak gerekir.
Kişinin uluslararası eserler, makaleler, projeler veya deneyler vermiş olması gerekir.
Profesörlük unvanında boş kadro olması ve bu kadroya atanması gerekir.
Bu sayede profesör olarak görevine başlayabilir ve profesör maaşı ile çalışma hayatına başlayabilir.