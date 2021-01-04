2021 Ocak ayı İcra Katibi, Zabıt Katibi ve Mübaşirlerin zamlı maaşı ne kadar oldu?

2020 enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Aralık 2020 enflasyonu ve 2020 yılının toplam enflasyon rakamlarına yer verildi. Enflasyonun belli olmasının ardından memurlar maaş zammı hesaplama robotunu, maaşlara ne kadar zam geleceğini araştırmaya başladı. Zabıt katipleri, icra katipleri ve mübaşirler, maaşlarına ne kadar zam geleceğini, 15 Ocak tarihinde ne kadar maaş yatacağını araştırmaya başladı.
ZABIT KATİBİ MAAŞLARI 2021
Zabıt katiplerinin mevcut maaşları 3568 lira. TÜİK'in enflasyon açıklamasının ardından belli olan maaş zam oranı ile birlikte zabıt katipleri 3830 lira alacak.
ZABIT KATİBİ NE İŞ YAPAR?
* Mahkemelere ait tüm yazışmaları vaktinde yapmak ve dava dosyalarını düzenli ve sıralı bir şekilde bulundurup saklamak
* Duruşmalara katılarak hakim nezareti ve emri altında tahkikat ve muhakematın cereyanını tutanağa kaydetmek.
* Mahkeme dışında hakim veya naip huzuruyla yapılacak tüm işlemlerde hazır bulunmak
* Cevabı zamanında gelmeyen müzekkerelerin takibini yapmak
* Defterlere sayfa numarası vererek mahkeme mührünü basarak hakime imzalatmak
* Açılan her bir dava için ayrı bir dosya düzenlemek
* Her türlü tebligat işlemlerini yapmak
* Tutuklu sanığa duruşma gün ve saatinin tebliği için ceza evi müdürlüğüne yazı yazmak
* Duruşma günü listesi hazırlamak
* Ara kararların yerine getirilmesini sağlamak
* Keşif, otopsi, yer gösterme, ölü muayenesi ve duruşmalarda hazır bulunmak ve tutanakları imzalamak
* İşi biten dosyaları arşive kaldırmak
TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları şu şekilde:
TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,28 artış gerçekleşti.
ÖNCEKİ AYLARIN ENFLASYONU
2020 yılının ikinci 6 aylık TÜFE rakamları şu şekilde:
Temmuz ayı TÜFE: 0,58
Ağustos ayı TÜFE: 0,86
Eylül ayı TÜFE: 0,97
Ekim ayı TÜFE: 2,13
Kasım ayı TÜFE: 2,30
Aralık ayı TÜFE: 1,25
Toplam TÜFE: 8,09
İCRA KATİBİ MAAŞLARI
İcra katipleri 3 bin 838 lira maaş alıyor. Gelen maaş zammı ile birlikte icra katipleri 2021 Ocak ayında 4120 lira alacak.
İCRA KATİBİ NE İŞ YAPAR?
* İcra işlemi hakkında gerekli belgeleri toplamak, düzenlemek ve bunun takibini gerçekleştirmek,
* İcra işlemi ile ilgili taraflara gerekli bildirileri yapmak,
* Alınan emirleri bildirmek ve yerine getirmek,
* Haciz kararını almak ve akabinde de uygulamak,
* Haciz işlemi esnasında hangi malların haczedileceğinin tespitini gerçekleştirmek,
* Haciz işlemi sonucunda elde edilen tüm taşınır veya taşınmaz malların satışını gerçekleştirmek,
* Borçluların taksitlendirme talepleri hakkında düzenlemeler yapmak
MÜBAŞİR MAAŞI 2021
Mübaşirler 4300 lira civarında maaş almaktadır. Maaş zammı ile birlikte mübaşirler Ocak 2021'de 4616 lira alacak.
MÜBAŞİR NE İŞ YAPAR?
Mübaşir mesleğini yapan kişiler adliyelerde görev alarak mahkemelerde çalışır. Duruşma dosyalarını incelemesi için, duruşma gününden önce Cumhuriyet Başsavcısına ulaştırmak mübaşir olarak çalışan kişilerin görevidir. Günlük olarak duruşma listesini panolara asar. Duruşma sırasını takip ederek vakti geldiğinde ilgili kişileri çağırmak ve yerlerini göstermek gerekir. Arşivin düzenini sağlamak, arşive girecek ve çıkacak dosyalarla ilgilenmek gibi işlerden mübaşir sorumludur.