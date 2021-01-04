2021 Ocak ayı İcra Katibi, Zabıt Katibi ve Mübaşirlerin zamlı maaşı ne kadar oldu?

2020 enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Aralık 2020 enflasyonu ve 2020 yılının toplam enflasyon rakamlarına yer verildi. Enflasyonun belli olmasının ardından memurlar maaş zammı hesaplama robotunu, maaşlara ne kadar zam geleceğini araştırmaya başladı. Zabıt katipleri, icra katipleri ve mübaşirler, maaşlarına ne kadar zam geleceğini, 15 Ocak tarihinde ne kadar maaş yatacağını araştırmaya başladı.