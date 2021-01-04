Gardiyanlar (İnfaz Koruma Memuru) ceza infaz kurumlarında (hapishane) iç güvenliği sağlayan bir nevi kolluk kuvvetleridir. Mahpus kişilerle yakın temas halinde olan ceza infaz memurları hem sahada hem de büroda görev yapmaktadırlar.

TÜİK tarafından yapılan son dakika açıklamasında enflasyon rakamlarına şu şekilde yer verildi:

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,28 artış gerçekleşti.