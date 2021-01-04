Gardiyanlar (İnfaz Koruma Memuru) ceza infaz kurumlarında (hapishane) iç güvenliği sağlayan bir nevi kolluk kuvvetleridir. Mahpus kişilerle yakın temas halinde olan ceza infaz memurları hem sahada hem de büroda görev yapmaktadırlar.
TÜİK tarafından yapılan son dakika açıklamasında enflasyon rakamlarına şu şekilde yer verildi:
TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,28 artış gerçekleşti.
İNFAZ KORUMA MEMURLARI 2021 MAAŞI NE KADAR OLDU?
Kamu görevlileri ile emeklilerinin aylık ücretlerine 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olarak %3 oranında genel maaş artışı yapılacak ve ayrıca 2020 yılının ikinci yarısına ilişkin enflasyon oranının %4'ten fazla çıkan kısmı da maaşlara yansıtılacak.
Açıklanan enflasyon rakamlarına göre, 2020 yılının ikinci yarısına ilişkin enflasyon %8,35 oranında gerçekleştiğinden, maaşlara %4,35 oranında enflasyon farkı artışı yapılacak.
Böylelikle, 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli maaş artış oranı toplam %7,35 olacak.
Adalet personelinin maaş artışları memur maaş zammıyla birlikte olmaktadır. 2021 yılı ilk 6 aylık döneminde %3 maaş zammı alacak olan öğretmenler, 2021 yılının ikinci 6 aylık diliminde de aynı oranda (%3) maaş zammı alacaklardır.
Gardiyanların ortalama maaşı 2020 yılı altı aylık ilk dönemi için 3,927 TL civarındadır. Maaşlarına evli bekar olması, hizmet yılı, kademe derecesi ve mezuniyet durumu gibi faktörler etki etmektedir.
İKM'LERİN 2021 ZAMLI MAAŞLARI
Ocak ayında 4338 lira maaş alan infaz koruma memurları, yılın son aylarında yüzde 20'lik vergi dilimine girdi ve maaşları 4233 liraya geriledi. Ocak 2021 enflasyon farkı ve TİS zammı ile birlikte infaz koruma memurları 4 bin 657 lira maaş alacak.
İNFAZ KORUMA MEMURU OLMA ŞARTLARI
Adalet Bakanlığı personeli olan ve hapishanelerde görev yapan İnfaz Koruma Memurları (Gardiyan) da yine KPSS sınav sonucu ve fiziki şartlar beraberinde mülakatlar sonucunda atanmaktadırlar. Adalet Bakanlığı personeli olarak görev yapan gardiyanlar bakanlık içerisindeki en kalabalık personel gruplarından birisini oluşturmaktadır. Boy, kilo gibi fiziksel şartları atamaya uygun olan adaylar KPSS sınavından 70 ve üzeri puan almışlarsa mülakata girmeye hak kazanmaktadırlar. Başvuru sayısına bağlı olarak mülakata puan üstünlüğü esasına göre alınacak kadronun 3 katı kadar çağırılmaktadırlar.