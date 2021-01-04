Yeni senede de milyonlarca SGK ve Bağ-Kur emeklisi vatandaşlar için promosyon avantajı sürüyor. Bankalar tarafından sunulan öneriler ise merak ediliyor. Promosyon önerileri içerisinde Yapı Kredi'nin 1.500 TL'ye varan ödemeleri ortaya çıkıyor. 3 sene ücretini belli bankadan alacağını taahhüt eden emeklilere bankalar 500 liradan 1.500 liraya kadar promosyon ödüyor. Ücreti yeni bağlanan emekliler için fırsat henüz bitmedi. Ücret ölçüsüne göre en az 500, 625 ve 750 lira ödeniyor. Ancak ödemelerin ölçüyü ve ek olarak emekliye sunulan fırsatlar noktaya değinmeye devam ediyor. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...