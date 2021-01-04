Milyonlarca emekli ve memurun beklediği gün geldi. TÜİK'in 2020 Aralık ayı enflasyon oranını açıklamasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam da belli oldu. Buna göre memur ve memur emeklilerine 7,36 zam yapılırken, SSK ve Bağkur emeklilerine ise 8,36 oranında zam yapıldı. Yeni zamla birlikte en düşük memur maaşı aile yardım ödeneği hariç 4459 TL'ye çıkacak. Peki 2021 Ocak zammı emekli avukat maaşı kaç TL? Avukat yeni zamlı maaşı ne kadar oldu?
Kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Hemen her memurun maaşı farklı yatıyor. Derece ve kademe değiştikçe alacakları maaş da farklılık gösteriyor.
1/1-1/4-4/1-3/3-5/4-6/4-2/4 derece ve kademesine göre görevdeki öğretim görevlisi, öğretmen, profesör, araştırma görevlisi, polis memuru, hemşire, il müdürü, baş komiser, genel müdür, genel sekreter, hukuk müşaviri, araştırmacı, avukat, memur, asistan, daire başkanı, denetmen, eğitim görevlisi, ekonomist, gelir uzmanı, hizmetli, idare memuru,
işletme müdürü, itfaiyeci, güvenlik görevlisi, müfettiş, mühendis, sağlık memuru, doktor, şoför, tekniker, teknisyen, uzman ve zabıta memurlarının 2021 Aralık zamları yer alıyor.
15 OCAK'TA ALINIYOR
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.
NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM? 2020 EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU
Sigorta emeklileri internete erişim sağlayabildikleri her yerden e-devlet sistemindeki e-SGK ağı uygulamaları olan '4A emekli aylık bilgisi' ekranında SSK emeklisi, '4B emekli aylık bilgisi' ekranında Bağ-Kur emeklisi, '4C emekli aylık bilgisi' ekranında Emekli Sandığı emeklisi emekli maaşı sorgulama yapabiliyor. Ancak bu işlem için emeklinin e-Devlet Kapısı üzerinde öncelikli olarak güvenli işlem çerçevesinde kimlik doğrulaması gerçekleştirmesi gerekiyor.
4A (SSK) çalışanları emekli aylığı hesaplama işlemi;
Öncelikle bunun için aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklamanız gerekmektedir. Ardından açılan sayfada T.C. kimlik numaranızı, SSK sicil numaranızı, Baba adınızı, Nüfusa kayıtlı olduğunuz ili ve son olarak doğum tarihinizi giriniz. Daha sonra sorgula butonuna basarak emeklilik aylığı hesaplama işlemini tamamlayınız.
4B (BAĞ-KUR) çalışanları için emeklilik aylığı:
Vermiş olduğumuz linke tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. Yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra sorgula seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayınız.