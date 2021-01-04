Milyonlarca emekli ve memurun beklediği gün geldi. TÜİK'in 2020 Aralık ayı enflasyon oranını açıklamasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam da belli oldu. Buna göre memur ve memur emeklilerine 7,36 zam yapılırken, SSK ve Bağkur emeklilerine ise 8,36 oranında zam yapıldı. Yeni zamla birlikte en düşük memur maaşı aile yardım ödeneği hariç 4459 TL'ye çıkacak. Peki 2021 Ocak zammı emekli avukat maaşı kaç TL? Avukat yeni zamlı maaşı ne kadar oldu?