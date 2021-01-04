2021 Ocak zammı emekli başkomiser maaşı kaç TL? Başkomiser yeni zamlı maaşı ne kadar oldu?

Başkomiserin Görevleri Nelerdir?

Başkomiserlik çalışma yelpazesi çok geniş ve çok fazla işten sorumluluk almış olan bir meslektir. Ancak başkomiserlerin çalıştığı kuruma göre görevleri değişkenlik gösterebilmektedir. Asıl görevi alt rütbede bulunan çalışanların başında durmak ve yönetimi sağlamak olan başkomiserlerin diğer görevleri ise şu şekildedir:

Tüm vatandaşların emniyet hizmetlerinden en doğru şekilde yararlanmasını sağlamak

Emniyet güçlerinin tüm vatandaşlar ile birlikte koordineli bir şekilde çalışması için destek olmak

Çalıştığı karakol ya da şubede bulunan eksiklikleri gidermek ve tüm aksaklıkları düzeltmek

Sorumlu olduğu karakolun ya da şubenin bir yıllık ekonomik bütçesini ayarlamak, takip etmek ve tamamlamak

Görev yaptığı karakol ya da şubenin tüm işleyişinden ve aynı zamanda tüm personelinden sorumlu olmak

Bağlı oldukları kurumda işlerin doğru bir şekilde yürümesini sağlamak ve düzene sokmak

Alt rütbesinde bulunan polis memuru, komiser ve komiser yardımcılarının çalışma şartlarını iyileştirmek

Karakol ya da şubede çalışan tüm personelin sahadaki güvenliği ve teçhizat durumunu düzenlemek

Tüm planları ve ihtiyaç listelerini kendi üst rütbesinde bulunan amire bildirmek

Emir komuta zincirinde üst birimden yani amirlerinden gelen emirleri, alt rütbedeki personele iletmek

Yapılan tüm görevleri üst rütbesinde bulunan amire rapor etmek

Tüm bu görevler kurumdan kuruma farklılık gösterse bile, neredeyse tüm başkomiserler için geçerli olan görevlerdir. Bu kadar geniş çalışma yelpazesine sahip olan başkomiser maaşı tabi ki aldığı tüm sorumlulukları kapsayacak şekilde ayarlanır.