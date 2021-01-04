Açıklanan enflasyon oranları memur ve emekli ücretlerini etkilemesinden dolayı pek çok memur ve emekli 2021 senesinde ne kadar ücret alacağını hesaplamaya başladı. Memur maaş zammı ve emekli maaşı zam oranı gelişmeleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Mümkün zam oranları ile alakalı ayrıntılar gündeme gelmeye başladı. Kasım ayı enflasyon sayıların açıklanmasıyla birlikte ücret zammı ile alakalı değerlendirmelerin ayrıntıları merak konusu oldu. Toplu kontrat gereği 6 aylık dilimlerde hesaplanan enflasyon oranına göre 2021 memur ve emekli ücretleri belirli oluyor. Peki, 2021 Ocak zammı emekli başkomiser maaşı kaç TL? Başkomiser yeni zamlı maaşı ne kadar oldu? İşte detaylar...
2021 Emekli Başkomiser Maaşı Belli Oldu Mu?
2021 emekli başkomiser zammı henüz belli olmadı. Bilindiği üzere emeklilere yeni yılda enflasyon oranında zam yapılacak. Enflasyon oranı bugün saat 10.00'da belli olacak.
İşçi emekli aylıklarına her yıl ocak ve temmuz aylarında bir önceki altı aylık dönemdeki enflasyon oranı kadar zam yapılmaktadır. Memur emeklilerinin aylıklarının ise toplu sözleşmedeki oran ve enflasyon farkı hesaplanarak artırılmakta.
2020 Yılında Emekli Başkomiser Maaşı Ne Kadar Oldu?
Başkomiserler de, diğer kamu personelleri gibi belli bir süre çalıştıktan sonra emekli olurlar ve emekli maaşı almaya başlarlar. Bu süreçte yine kişinin emekli maaşı enflasyon farkı başta olmak üzere diğer tüm parametreler ile birlikte her sene değişiklik gösterebilmektedir. 2019 yılına bakıldığı zaman emekli başkomiser maaşı 3 bin 207 TL olarak belirlenmişti. 2020 yılına gelindiği zaman ise emekli başkomiser maaşı 3 bin 384 TL olarak belirlenmiştir.
KASIM ENFLASYON ORANI DA AÇIKLANDI
Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken, yıllık bazda yüzde 14,03 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,75, en yüksek yüzde 1,80 aralığında yer almıştı. Enflasyon kasımda yılın zirvesini gördü. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre tüketici fiyat endeksi Kasım'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,03 artış kaydetti. Aylık bazda artış ise yüzde 2,3 oldu. Bugünkü enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri de ocak ayında yüzde 7'lik zam alacak. Kesin zam oranı aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 Ocak'ta belli olacak.
Başkomiser Maaşını Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Başkomiserlik maaşı da, diğer tüm kamu personelinde olduğu gibi belli parametreler ile birlikte hesaplanır. Bu parametreler kişinin maaşının daha net hesaplanmasını sağlar. Bu parametreler değişken olduğu için tüm başkomiser maaşları birbirinden farklı olur. Başkomiser maaşını etkileyen faktörler şu şekildedir:
AGİ
Aile yardımı
Çocuk yardımı
Görev yerine göre değişen ücretler
Çalışılan bölgeye göre değişen ücretler
Birime göre değişen ücretler
Görev tazminatı
Eğitim durumu
Sigorta kesintisi
BES kesintisi
Başkomiserin Görevleri Nelerdir?
Başkomiserlik çalışma yelpazesi çok geniş ve çok fazla işten sorumluluk almış olan bir meslektir. Ancak başkomiserlerin çalıştığı kuruma göre görevleri değişkenlik gösterebilmektedir. Asıl görevi alt rütbede bulunan çalışanların başında durmak ve yönetimi sağlamak olan başkomiserlerin diğer görevleri ise şu şekildedir:
Tüm vatandaşların emniyet hizmetlerinden en doğru şekilde yararlanmasını sağlamak
Emniyet güçlerinin tüm vatandaşlar ile birlikte koordineli bir şekilde çalışması için destek olmak
Çalıştığı karakol ya da şubede bulunan eksiklikleri gidermek ve tüm aksaklıkları düzeltmek
Sorumlu olduğu karakolun ya da şubenin bir yıllık ekonomik bütçesini ayarlamak, takip etmek ve tamamlamak
Görev yaptığı karakol ya da şubenin tüm işleyişinden ve aynı zamanda tüm personelinden sorumlu olmak
Bağlı oldukları kurumda işlerin doğru bir şekilde yürümesini sağlamak ve düzene sokmak
Alt rütbesinde bulunan polis memuru, komiser ve komiser yardımcılarının çalışma şartlarını iyileştirmek
Karakol ya da şubede çalışan tüm personelin sahadaki güvenliği ve teçhizat durumunu düzenlemek
Tüm planları ve ihtiyaç listelerini kendi üst rütbesinde bulunan amire bildirmek
Emir komuta zincirinde üst birimden yani amirlerinden gelen emirleri, alt rütbedeki personele iletmek
Yapılan tüm görevleri üst rütbesinde bulunan amire rapor etmek
Tüm bu görevler kurumdan kuruma farklılık gösterse bile, neredeyse tüm başkomiserler için geçerli olan görevlerdir. Bu kadar geniş çalışma yelpazesine sahip olan başkomiser maaşı tabi ki aldığı tüm sorumlulukları kapsayacak şekilde ayarlanır.