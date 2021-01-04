Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 05.01.2021 08:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.01.2021 08:35
    ABONE OL

    3.500-4.000 TL maaşla bu il ve ilçelere ! 5 Ocak 'siz ilköğretim mezunu belediye işçi ilanları!

    3.500-4.000 TL maaşla bu il ve ilçelere nedir? şartsız en az ilköğretim mezunu belediye işçi ilanları: Belediyeler bünyesine en az ilköğretim mezunu adaylar arasından KPSS puan şartı aranmadan personel alımı yapılacağına yer verildi. İlanların başvuru bilgileri ve başvuru detayları ile alım yapan belediyeler haberimizde. Belediye başkanlıkları bünyesine KPSS şartı olmadan kadrolu kamu işçisi alımı yapılacağı açıklandı. İtfaiye, bekçi, büro memuru, şoför ve personel alımı başvuru şartları araştırılıyor. Belediyelerde işçi olarak başvuru yapabilmek için ilgili belediyenin insan kaynakları bölümüne CV nizi bırakmanız yeterlidir.

    takvim.com.tr
    4 Ocak KPSS'siz ilköğretim mezunu belediye işçi ilanları! 3.500-4.000 TL maaşla...

    5 Ocak KPSS koşulsuz en az ilköğretim mezunu belediye işçisi ilanları: Farklı kent ve ilçelerde belediye başkanlıkları tarafından duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyurularda en az ilköğretim mezunu adaylar arasından personel, memur ve işçi alımları yapılacağına yer verildi. KPSS puan şartı aranmadan yapılan personel alımlarında başvurular alınmaya devam ediliyor. Pek Çok insan bir belediyede kadrolu memur olarak çalışmanın hayalini kurar. Ancak bu o kadar da basit değildir. Peki, belediyede işe nasıl girilir? Belediyede işe girmek için hangi yollar izlenmelidir? Belediyelerde memur ve personel alımları KPSS imtihanından alınan puan üzerinden yapılmaktadır. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

    ALIM YAPILAN KADROLAR

    İŞKUR üzerindeki ilanlara baktığımızda aşağıdaki pozisyonlarda istihdam etmek üzere personel alınacağına yer verildi:

    Sanat tarihçisi,
    arkeolog
    taş ustası
    mimar
    beden işçisi
    usta gemici
    yardımcı hizmetler görevlisi
    yazılım geliştirme uzmanı
    proje yöneticisi
    teknik servis elemanı


    araştırmacı
    hizmetli
    elektrikçi
    tamirci,
    park bahçe görevlisi
    temizlik görevlisi
    büro görevlisi
    laboratuvar teknikeri
    erbap işçi
    büro memuru
    büro işçisi
    inşaat ustası
    iş makinesi operatörü


    inşaat mühendisi
    mimar
    hizmet ve destek alma personeli
    üretim planlama ve kontrol şefi
    kalite ekspertör personeli
    yağcı
    işyeri hekimi
    çöp personeli
    destek personeli
    fitness personeli
    iş makinesi operatörü
    grafik tasarımcı
    endüstriyel otomasyon teknikeri
    şoför
    temizlik işçisi
    gassal
    peyzaj mimarı
    idari büro görevlisi

    BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

    İlanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

    - Türk vatandaşı olmak.

    - Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

    - Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi'nde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

    - Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

    - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

    ALIM YAPAN BELEDİYELER-BELEDİYE ŞİRKETLERİ

    Ankara Türkiye Belediyeler Birliği Personel A.Ş. 05.01.2021

    Aksaray Helvadere Belediyesi Personel Ltd.Şti. 04.01.2021

    Hatay Erzin Belediyesi Per. Ltd. Şti. 06.01.2021

    İlanların metinleri

    https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/


    Belediye kamu işçisi ilanı

    Belediye başkanlıkları bünyesine KPSS şartı olmadan kadrolu kamu işçisi alımı yapılacağı açıklandı. İtfaiye, bekçi, büro memuru, şoför ve personel alımı başvuru şartları araştırılıyor. Belediyelerde işçi olarak başvuru yapabilmek için ilgili belediyenin insan kaynakları bölümüne CV nizi bırakmanız yeterlidir. Anlaşmalı taşeron firmalarda işe başlamak istiyorsanız ilgili firmanın adresine ulaşarak bu firmayla iletişime geçmeniz ve CV bırakmanız daha hızlı sonuç almanızı sağlayacaktır. Belediyede işe girmek kolay bir şey değildir. Çünkü bir kamu kurumu olan belediyelerde işçi ve personel alımları da yasalara ve belediye meclislerince alınan kararlara bağlı olarak yapılır.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi 3.500-4.000 TL maaşla bu il ve ilçelere personel alımı başvuru şartları! 5 Ocak KPSS'siz ilköğretim mezunu belediye işçi ilanları!