2021 yılı kamuya KPSS şartsız ambulans şoförü, güvenlik görevlisi ve büro memuru alımı başvuru şartları belli oldu

İŞKUR üzerinden duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyurularda en az ilkokul mezunu adaylar arasından KPSS puan şartı aranmadan personel alımı yapılacağına yer verildi. O şehirlerde ambulans sürücüsü, güvenlik görevlisi, büro personeli, yardımcı zabıta personeli, ulaşım personeli, şoför, kontrolör ve yardımcısı, iş makinesi operatörü ile teknisyen kadrolarına alım yapılacak. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
İŞKUR GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI
İŞKUR BÜRO MEMURU ALIMI
ALIM YAPILAN KADROLAR
KPSS şartı olmadan belediyeler bünyesine yapılan personel , memur ve işçi alımlarında adayların aşağıdaki kadrolarda istihdam edileceğine yer verildi.
- Teknik işler personeli
- Kontrolör
- İş makinesi operatörü
- Elektrik teknisyeni
- Büro işçisi
- Ambulans şoförü,
- Güvenlik görevlisi
- Büro personeli
- Yardımcı Zabıta Personeli,
- Ulaşım Hizmetleri Personeli
- Şoför
- Kontrolör yardımcısı
- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
- TCK 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.