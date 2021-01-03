3300-4000 lira maaşla, onlarca kadroya yüzlerce kamu personeli alımı yapılıyor. Yayımlanan duyurularda en az ilköğretim mezunu adaylar arasından kamu işçisi ve kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puan şartı aranmadan ve 60 KPSS şartı ile kamu işçisi alımında başvurular İŞKUR üzerinden alınıyor. İlana başvuru yapmak isteyen adayların İŞKUR üzerinden başvurusunu yapması gerekmektedir. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
BAŞVURU GENEL ŞARTLAR
10 kuruma , 43 kadroda istihdam etmek üzere yapılan 966 kamu personeli alımında başvuru genel şartları şu şekilde:
- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
- Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış 41 yaşından gün almamış olmak.
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
- En az ilkokul mezunu olmak.
- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmeleri.
- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)
ALIM YAPAN KURUMLAR
İŞKUR kamu iş ilanları kısmından yayımlanan personel alımlarına baktığımızda aşağıdaki kurumlara personel alımı yapıldığına yer verildi:
AFSU SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI(KAMU GRUBU)
ÇAMARDI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EVREŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
KEÇİKALESİ BELEDİYESİ
BATMAN ÜNİVERSİTESİİDARİ VE MALİ İŞL.DAİRE BŞK.
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TCDD TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ALIM YAPILAN KADROLAR
10 kamu kurumu bünyesine yapılan personel alımlarına baktığımızda toplamda 43 kadroya alım yapıldığına yer verildi. İşte alım yapılan kadrolar:
Elektrikçi (Genel)
Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni/Endüstriyel Elektronik Teknisyeni
Kamyon Şoförü
Kimya Laboratuvarı Görevlisi
İnşaat Teknolojisi Teknisyeni
İş Makineleri Operatörü
Laborant (Gıda)
İş Makineleri Operatörü
Aşçı
Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt)
Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)
Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı
Gemici
Marangoz
Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni
Güvenlik Görevlisi (Silahlı)
Laboratuvar Temizlik İşçisi
Temizlik Görevlisi
Sıhhi Tesisatçı
Sıhhi Tesisatçı
Otomotiv Elektrikçisi
Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi)
Tarım İşçisi-Kırma Çiftçilik (Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği)
Tesviyeci
Makine Montaj İşçisi
Büro Memuru (Genel)
İşletme Elektrik Bakım Yardımcısı
Nezaretçi Ve Ustabaşı (Makine Ve Metal Mamuller İmalatı)
İşletme Elektrik Bakım Yardımcısı
Vinç Operatörü
İnşaat Mühendisi
Bilgisayar Mühendisi
Avukat
Metal İşleri Teknisyeni
Ambar/Depo Görevlisi
Marangoz
Büro İşçisi
Beden İşçisi (Temizlik)
Güvenlik Görevlisi
Çöp Kamyonu Sürücüsü
Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların Bakımı)
Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt)
Hasta Bakımı Teknisyeni
BAŞVURU ADIMLARI
İlana başvuru yapmak isteyen adayların İŞKUR üzerinden başvurusunu yapması gerekmektedir. Başvuruda bulunmak için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekmektedir.
Linki kopyalayın ve yeni sekmede açın. Açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda İŞ İLANLARI kısmına tıklayın. Son olarak iş arama sayfası karşınıza çıkacak. Bu ekranda İŞYERİ TÜRÜ yazan kısımda KAMU seçeneğini işaretleyip ARA butonuna tıklayın.