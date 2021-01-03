4.250 TL maaşla devlete 50-60 KPSS puanı ile memur alımı KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu anlamda KPSS 50 ve 60 puan şartıyla kamuya memur alımı yapılacak. Farklı illerde belediyeler ve kamu kurumları bünyesine yapılan memur alımında ilanlar ile ilgili bilgiler sayfamızda yer alıyor. İşte belediyeye memur alım ilanları... Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...