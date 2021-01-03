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    • Ekonomi
    • 03.01.2021 12:58
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    • 03.01.2021 12:58
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    (düz memur, zabıta, itfaiye eri) alımı başvuru şartları! ...

    ... Kadrolu belediye memuru alımı duyuruyu yayımlandı: Resmi Gazete, kamu ilan sayfası ve kamu memur alımları kısmından yayımlanan belediye memuru alımlarına baktığımızda farklı kent ve ilçe belediye başkanlığı bünyesine en az lise mezunu adaylar arasından zabıta memuru, itfaiye eri, mühendis, muhasebeci, VHKİ ve memur kadrolarına kamu personeli alınacağına yer verildi. Belediye başkanlıkları bünyesine yapılan personel alımlarında adaylardan KPSS puanı istenmektedir. KPSS 'ye giren ve belediye duyurularındaki istenen puan şartını sağlayan adaylar, personel alımlarına başvuru yapabilecek.

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    4.750 TL maaş en az lise mezunu düz memur, zabıta, itfaiye eri alımı...

    Kadrolu belediye memuru alımı ilanı yayımlandı: Farklı illerde belediye başkanlıkları bünyesine ikamet şartı olmadan memur alımı yapılacağı açıklandı. Zabıta memuru, itfaiye eri, düz memur, muhasebeci, VHKİ ve mühendis kadrolarına alımlar yapılacak. Belediye başkanlıkları bünyesine yapılan personel alımlarında adaylardan KPSS puanı istenmektedir. KPSS 'ye giren ve belediye bültenlerindeki istenen puan koşulunu sağlayan adaylar, personel alımlarına müracaat yapabilecek. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

    4.750 TL maaş en az lise mezunu düz memur, zabıta, itfaiye eri alımı...

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    BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

    Belediyeler bünyesine yapılan personel alımlarında KPSS şartı aranmamakadır. Mezuniyet şartı olmadan ve en az ilkokul mezunu adaylar arasından yapılan personel alımında başvuru genel şartları şu şekilde;

    - T.C. Vatandaşı olmak.

    - Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

    - TCK 'nın 53 'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

    - Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik yapmış yahut tecilli veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

    - Atanacağı görevi yapmaya engel sağlık sorunu olmaması,
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    Haberler Ekonomi 4.750 TL maaş en az lise mezunu (düz memur, zabıta, itfaiye eri) alımı başvuru şartları! Kadrolu belediye memuru alımı ilanı...