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    • 04.01.2021 10:38
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    • 04.01.2021 10:47
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    2021 Ocak ne kadar? Kira artış oranı ne kadar oldu? | Ocak 2021 kirana göre zam hesaplama

    i... TÜİK, Aralık 2020 dönemine ait enflasyon oranlarını açıkladı. Açıklanan orana göre enflasyon aylık bazda yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda ise yüzde 14,60 oldu. Aralık ayı enflasyon oranıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklisi, memur ve memur emeklilerinin zam oranları belli oldu. Bu zamlarla birlikte kira artış oranı da belli oldu. 2021 Ocak ayı kira artış oranı TÜİK'in açıkladığı enflasyon sonrası belirlendi. Peki 2021 Ocak ayı ne kadar? Ocak ayı kira artış oranı ne kadar? 2021 Ocak ayı kira zammı ne kadar olacak? İşte kira artış oranı hesaplama...

    2021 Ocak kira zam oranı ne kadar? Kira artış oranı ne kadar oldu?

    Son dakika Aralık 2020 enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte kira artış oranları da belli oldu. TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranı aralık ayı için aylık yüzde 1,25 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 14,60 oldu. On iki aylık değişim oranı ise yüzde 12,28 olarak hesaplandı. Peki TÜİK'in açıkladığı TÜFE oranı sonrası kira artış oranı ne kadar oldu? 2021 Ocak ayı kira zam oranı ne kadar oldu? Kira zammı belli oldu mu? İşte detaylar...

    2021 OCAK AYI KİRA ZAMMI NE KADAR OLDU? KİRA ZAM ORANLARI
    2021 Ocak ayı kira artış oranı 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 10:00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

    TUİK ARALIK ayının Enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE % 1,25 artışla, yıllık %14,60, Yİ-ÜFE % 2,36 artışla bir önceki yılın aynı ayına göre % 25,15 oldu. Yasalara göre kiralara en fazla 12.28 oranında cam yapılmaktadır.

    Ocak ayı kira hesaplama örneği
    Konut Kirası: 1.000 TL
    Kira Artış Oranı: 12.28
    Kira Zammı Tutarı: 122,80 TL

    Konut Kirası: 1.200 TL
    Kira Artış Oranı: 12.28
    Kira Zammı Tutarı: 147,36 TL



    Konut Kirası: 1.400 TL
    Kira Artış Oranı: 12.28
    Kira Zammı Tutarı: 171,92 TL

    Konut Kirası: 1.600 TL
    Kira Artış Oranı: 12.28
    Kira Zammı Tutarı: 196,98 TL

    Konut Kirası: 1.600 TL
    Kira Artış Oranı: 12.28
    Kira Zammı Tutarı: 196,98 TL

    Konut Kirası: 1.800 TL
    Kira Artış Oranı: 12.28
    Kira Zammı Tutarı: 221,04 TL

    Konut Kirası: 2.000 TL
    Kira Artış Oranı: 12.28
    Kira Zammı Tutarı: 245,6 TL

    Konut Kirası: 2.200 TL
    Kira Artış Oranı: 12.28
    Kira Zammı Tutarı: 270,16 TL

    Konut Kirası: 2.400 TL
    Kira Artış Oranı: 12.28
    Kira Zammı Tutarı: 294,72 TL

    Konut Kirası: 2.600 TL
    Kira Artış Oranı: 12.28
    Kira Zammı Tutarı: 319,28 TL

    Konut Kirası: 2.800 TL
    Kira Artış Oranı: 12.28
    Kira Zammı Tutarı: 343,84 TL

    Konut Kirası: 3.000 TL
    Kira Artış Oranı: 12.28
    Kira Zammı Tutarı: 368,4 TL



    KİRA ARTIŞ ORANLARI NASIL HESAPLANIR?
    Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

    Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.

    ENFLASYON NEDİR?
    Enflasyon, ürün ve servis fiyatlarındaki artış ve dolayısıyla da satın alma gücündeki azalma oranıdır.

    Enflasyon oranı fiyatlar genel düzeyindeki artış oranının hesaplanması yoluyla ölçülür. Bütün mal ve hizmet fiyatlarının ağırlıklı ortalaması alınır ve bu ortalama fiyattaki (fiyatlar genel düzeyindeki/fiyat düzeyindeki) degişimler incelenir. Fiyat düzeyleri, fiyat endeksleri şeklinde hesaplanır.



    2021 TÜİK KİRA ZAM ORANI NE KADAR OLDU?
    Ocak ayı kira artış zammı oranı yüzde 12,28 oldu.

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    Haberler Ekonomi 2021 Ocak kira zam oranı ne kadar? Kira artış oranı ne kadar oldu? | Ocak 2021 kirana göre zam hesaplama