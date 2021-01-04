2021 Ocak emekli mühendis zammı kaç TL? Mühendis yeni zamlı maaşı ne kadar oldu?

2020 Yılında Devlet Çalışanı Mühendis Maaşı Ne Kadar Oldu?

Kamu personeli olan veya özel sektörde çalışan kişilerin maaşları çalıştığı kuruma göre değişiklik gösterir. Özel sektör de hesaplanan maaş fiyatları tamamen kişiye yönelik olarak değerlendirilir. Devlette kamu personeli olarak çalışan kişilerin ise belirlenen mühendis maaşları şu şekildedir:

Memurluk derecesi 8/1 olan ve mühendis unvanı ile göreve yeni başlamış olan bir mühendisin maaşı 5 bin 700 TL civarındadır.

Memurluk derecesi 6/3 olan ve 5 yıl deneyime sahip devlet çalışanı olan mühendislerin maaşı 5 bin 800 TL'dir.

Memurluk derecesi 4/2 olan ve 10 yıl deneyime sahip kamu personelinin 6 bin 500 TL civarı maaşı vardır.

Memurluk derecesi 2/1 olan ve 15 yıllık bir tecrübeye sahip olan mühendislerin maaşı 6 bin 400 TL olarak belirlenmiştir.

Memurluk derecesi 1/3 olan ve 20 yıllık tecrübeye sahip olan mühendislerin maaşı yaklaşık olarak 6 bin 500 TL'dir.

1/4 memurluk derecesine sahip ve 25 yıllık deneyime sahip mühendislerin maaşı ise yaklaşık olarak 6 bin 600 TL olarak belirlenmiştir.

Emekli mühendis maaşı ise 2020 yılında açıklanan verilere göre 3 bin 990 TL olarak belirlenmiştir.

2020 Yılında Özel Sektörde Çalışan Mühendis Maaşı Ne Kadar Oldu?

Özel sektörde çalışmak her zaman devlette kamu personeli olarak çalışmaktan daha zordur. Özel sektör mezun olan mühendislerin en yetkin, en başarılı, kendini en geliştirmiş olanlarını bünyesine alarak bilgi ve birikiminden fazlasıyla faydalanmaya çalışan kurumlardır. Ancak özel sektörde uzun süreçlerden sonra edinilen bilgi, birikim ve tecrübelerinize göre aynı ölçüde maaşa sahip olabilirsiniz. En başta bu süreç zorlu gelse de birikiminiz arttıkça maaşınızda en yüksek seviyelere çıkabilir. Yeni mezun olan bir mühendis, özel sektörde ortalama olarak 3 bin TL ile işe başlar. Bu ücret arazi, proje tazminatı, yemek kartı, yol masrafı ve ek ücretlerle birlikte 4 bin TL olabilir. Bu fiyat, kişi çalıştıkça ve deneyim kazandıkça artar ve ortalama 10 bin TL ye kadar çıkabilen mühendis maaşı alınabilir.