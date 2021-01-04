2021 Emekli sandığı ve memur zamlı maaş sorgulama ve tahsis no ödeme günü! Emekliye ek ödeme var mı?

TÜİK'in 2020 Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından emekli ve memurlara yapılacak zam oranı açıklandı ve vatandaşlar merakla araştırmaya başladı. 2021 Emekli sandığı ve memur zamlı maaş sorgulama ve tahsis no ödeme günü en merak edilen bilgiler arasında yer alıyor ve arama motorları üzerinden sorgulanıyor. Peki Emekliye ek ödeme var mı? İşte merak edilenler…
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE KADAR?
TABAN AYLIKLAR
Emekli Mevcut Yeni
Bağ-Kur esnaf 1.886,70 2.044,43
SSK (2000 öncesi emekli olan) 2.233,08 - 2.419,77
Memur Mevcut Yeni
2.814,37 3.021,51
Bağ-Kur tarım 1.406,89 1.524,51
Not: Maaşlara ek ödeme dahildir.
MEMUR/TABAN MAAŞ (Net)
Mevcut 3.719.27 TL
Yeni: 3.993. 01 TL
Fark: 273,74 TL
Aylık türü | Mevcut | Yeni
65 yaş: 711,50 763,86
%40-69 engelli: - 567,97 - 609,77
%70 ve üstü engelli: - 851,95 914,65
Evde bakım: - 1.544,61 1,658,29
EMEKLİ MAAŞI HESAPLANIYOR?
Emekli maaşı kişilerin çalıştığı süre, ödedikleri prim miktarı gibi bir takım farklı kriterlere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışıp ve yüksek prim ödeyen sigortalıların daha fazla maaş aldığı bilinmektedir. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları emeklinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılıyor.
4A (SSK) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama:
Öncelikle bunun için (https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/) linke tıklamanız gerekmektedir. Ardından açılan sayfada T.C. kimlik numaranızı, SSK sicil numaranızı, Baba adınızı, Nüfusa kayıtlı olduğunuz ili ve son olarak doğum tarihinizi giriniz. Daha sonra Sorgula butonuna basarak emeklilik aylığı hesaplama işlemini tamamlayınız.
4B (BAĞ-KUR) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama:
Bunun için de (https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-hesaplama) linkine tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. Yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra Sorgula seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayınız.
4C (EMEKLİ SANDIĞI) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama:
Memur emeklileri, (https://uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do) linkine tıkladıktan sonra, açılan sayfada derece, Kademe, Hizmet Yılı, Hizmet Ayı, Aylık Tarihi, Kıdem Yılı ve Pay/Payda bilgilerinizi girerek hesapla butonuna basınız. Böylelikle 4C için emeklilik aylığı hesaplama işleminizi tamamlamış olacaksınız.
EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Tahsis numaralarına göre emekli maaş listesi aşağıdaki gibidir. Zamlı maaşlar tahsis numaranızın denk geldiği günde yatacak.
4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir. Buna göre;
Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,
Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,
Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,
tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir.
Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir.
İşte ödeme günleri listesi:
Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında
Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN YATACAK?
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.