2 bin 862 lira çalışmayanlara, işsizlere aylık verilecek! İşte başvuru şartları ve başvuru şekli...



İŞSİZLİK ÖDENEĞİ VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE OLACAK?

İşsizlik rakamı ve kısa çalışma ödeneği de brüt asgari ücrete göre belirleniyor. İşsizlik rakamının en alt ücreti brüt asgari ücretin yüzde 40'ı kadar oluyor. Bu da Bin 431 lira olacak. En üst rakam da yüzde 80'i kadar oluyor. Bu da 2 bin 862 lira olacak.

Kısa çalışma ödeneği de brüt asgari ücrete göre belirleniyor. Bunun da en alt sınırı brüt asgari ücretin yüzde 60'ı kadar oluyor ki 2 bin 146 lira 50 kuruş olacak. En üst sınırı da brüt asgari ücretin yüzde 150'si kadar oluyor.