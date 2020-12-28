Herkesi kapsıyor! Memur, işçi, esnaf... 2.633 lira 6 ay süresince verilecek!

Memur, işçi, esnaf... Herkesi kapsıyor! 2.633 lira 6 ay süresince verilecek! Kanuna göre; bayan çalışanların doğumdan evvel 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 7 günde bir (112 gün) izin hakkı var. Hamilelikte (ikiz gibi hallerde) bu zamana 2 hafta daha ilave ediliyor. Bu izinler bayanların senelik fiyatlı izin hesabında dikkate alınmaz. Annelere bir yaşından minik çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1.5 saat süt izni verilir. Memur annelerde bu zaman ilk 6 ayda 3 saat, ikinci 6 ayda günde 1.5 saattir. Hamile bir kadın hem rutin kontroller hem de ekstra kontrolleri için çalıştığı kuruma bildirerek hastaneye gidebilir.
İşte anneye sağlanan diğer haklar:
Hamile bir kadın hem rutin kontroller hem de ekstra kontrolleri için çalıştığı kuruma bildirerek hastaneye gidebilir.
Hamile bir kadın, doktor raporuna bağlı olarak çalışma saatlerinde değişiklik isteyebilir.
Ağır bir hamilelik geçiriyorsa tehlikeli işlerde çalıştırılamaz. Seyahat etmesi gerekiyorsa masa başı işe dönebilir.
Trafiğin çok yoğun olduğu saatlerde sokağa çıkmak yerine, trafiğin yoğun olmadığı saatlerde gidip gelmeyi talep edebilir. Gece vardiyasında çalışmamayı isteme hakkı var. Hamilelerin, kendisinin ve bebeğin sağlığını tehlikeye atmayacak çalışma koşullarında çalışmayı talep etme hakları bulunuyor. Hamilelerin çok zorunda olduklarında uzanıp dinlenme hakları vardır.
Eğer doktor raporu uygun görüyorsa hamile kadın o rapora bağlı olarak izin alabilir ve bu izin maaşından kesilmez.
Hamile kadınlar için yasal koşullar sağlanmazsa mahkemeye başvurma ve tazminat hakkı doğar.
Çalışan anneler doğum izninden sonra çocukları okul çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışarak, çocuklarına bakabiliyor.
Doğum izni bittikten sonra 30 gün içinde İşkur'a 'yarım gün çalışma ödeneği' başvurusu yapan asgari ücretli bir annenin eline 2.633 lira geçiyor. Bu destek 6 aya kadar sürüyor.
Memur anne 24 aya kadar ücretsiz doğum izni kullanabiliyor. SSK'lı annede 16 haftalık izinden sonra 6 ay ücretsiz izin alabiliyor.
İşçi, memur, esnaf statüsündeki kadınlar, doğumdan sonra boşta geçen sürelerinin 2 yıla kadar olan kısmı için borçlanma yapabiliyor. Doğum yapan tüm annelere çocuk parası veriliyor. Bu ödeme ilk çocukta 300, ikincide 400 ve üçüncüde 600 lirayı buluyor.
SYD BAŞVURULARI NASIL YAPILIR? 750 TL'LİK ÖDEME NASIL ALINIR?
Eşi vefat etmiş kadın vatandaşlar resmi ikametgahlarının bulunduğu il/ilçe sınırları içinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı'na (kaymakamlık içinde bulunuyor) başvuru yapınca süreç başlıyor. Başvuruda nüfus cüzdanı dışında herhangi bir belge istenmiyor.
Yapılan zamla birlikte aylık tutar 275 liradan 375 liraya çıkarıldı. İki ayda bir 750 lira olarak yatırılacak.
MUHTAÇLIK DURUMUMUN YÜKSELMESİ YARDIMA ENGEL Mİ?
Evet. Hanedeki kişi başına aylık gelirin 852 liranın üzerine çıkması durumunda ödeme kesilir.
SYD ÖDEMELERİ NEREDEN ALINIR?
Para PTT şubelerinden alınıyor. Sosyal Yardım Kartı'yla ATM'lerden çekim yapılabiliyor. Ancak kolluk kuvvetleri virüsle mücadele kapsamında bu ödemeyi evlere getiriyor.
KADINLARA ŞARTLI DOĞUM, GEBELİK VE SAĞLIK DESTEĞİ
Şartlı sağlık yardımı, şartlı lohusalık yardımı ve şartlı gebelik yardımı miktarlarında da yüzde 29'luk artışa gidildi. Şartlı doğum yardımı 100 liraya çıktı.
DOĞUM YARDIMI
Gebelik yardımından yararlanan ve doğumunu yetkili hastanelerde gerçekleştiren vatandaşlara doğum belgelerini ikametgâhının bulunduğu il/ ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına ilettiği takdirde bir defaya mahsus yapılan nakdi yardım. 75 liradan 100 liraya çıktı.
GEBELİK YARDIMI
Nüfusun en yoksul kesiminde yer alan gebe kadınların sosyal güvencesi olmamakla birlikte gebelik süresi içerisinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvuru yaptığı ve düzenli olarak sağlık kontrollerini yaptırdığı takdirde sağlanan şartlı yardım. Aylık 35 liraydı, yüzde 29 artışla 45 liraya çıtı.
LOHUSALIK YARDIMI
Lohusalık döneminde düzenli muayenelere gidilmesi halinde 2 kereye mahsus 35 lira tutarında yardım ödemesi yapılıyordu. Bu ödeme de 45 liraya çıktı. Bu ödeme muhtaç ailelere yapılıyor.
ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI
Şartlı Sağlık Yardımı: Yoksul ailelere 0-6 yaş arası çocuklarını düzenli olarak sağlık kontrollerine götürmeleri şartı ile yapılan yardım. Ödemeler çocuk başına aylık 35 liradan 45 liraya çıktı.