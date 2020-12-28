Herkesi kapsıyor! Memur, işçi, esnaf... 2.633 lira 6 ay süresince verilecek!

Memur, işçi, esnaf... Herkesi kapsıyor! 2.633 lira 6 ay süresince verilecek! Kanuna göre; bayan çalışanların doğumdan evvel 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 7 günde bir (112 gün) izin hakkı var. Hamilelikte (ikiz gibi hallerde) bu zamana 2 hafta daha ilave ediliyor. Bu izinler bayanların senelik fiyatlı izin hesabında dikkate alınmaz. Annelere bir yaşından minik çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1.5 saat süt izni verilir. Memur annelerde bu zaman ilk 6 ayda 3 saat, ikinci 6 ayda günde 1.5 saattir. Hamile bir kadın hem rutin kontroller hem de ekstra kontrolleri için çalıştığı kuruma bildirerek hastaneye gidebilir.