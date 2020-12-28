2021 asgari ücret ve AGİ zammı günlerdir merakla bekleniyordu ve belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehrat Zümrüt Selçuk'un asgari ücret miktarını açıklamasının ardından "Ağır iş kolu" olarak çalışan vatandaşlar kendilerinin ne kadar zam alacağını merak etmeye ve araştırmaya başladı. Peki Ağır iş kolları nelerdir? Ağır ve tehlikeli iş kolları için asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2021 AGİ zammı ne kadar yapıldı? İşte konuya dair bilgiler…
AĞIR İŞ KOLLARI NELERDİR, ASGARİ ÜCRET ZAM ÖNERİSİ NE KADAR?
TÜİK tarafından geçtiğimiz günlerde gelen asgari ücret zam önerisiyle beraber gündeme gelen ağır iş kolları; Madencilik, taş ocakları, inşaat, gemicilik, hafriyat, parlayıcı ve patlayıcı madde imalatı, boya, kimyasal madde üretimi gibi alanlarda hizmet veren vatandaşları kapsıyor…
TÜİK ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİNİ AÇIKLADI
TÜİK, asgari ücret hesaplamasında dikkate alınan bekar bir çalışanın aylık asgari geçim tutarını hafif işler için 2 bin 339, orta işler için 2 bin 507 ve ağır işler için 2 bin 792 olarak belirledi.
Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde rakamı belirleme çalışmaları devam ediyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Komisyonu, 2021'de verilecek ücreti belirlemek için üçüncü kez Türk-İş'in ev sahipliğinde bir araya geldi.
Toplantı sonrasında TÜİK, asgari ücret hesaplamasında dikkate alınan bekar bir çalışanın aylık asgari geçim tutarını hafif işler için 2 bin 339, orta işler için 2 bin 507 ve ağır işler için 2 bin 792 olarak açıkladı.
2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
1 Ocak 2021 'den itibaren geçerli olacak asgari ücret brüt 3577 lira 50 kuruş , net 2825 lira 90 kuruş olarak belirlendi.
2021 AGİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Asgari ücrete yapılacak olan zam ile birlikte AGİ tutarları da değişmiş olacak. Henüz 2021 asgari ücret zammı belli olmadı. Bu yıl bekâr bir işçi için 220.73 lira olan asgari geçim indirimi yüzde 12 artış durumunda 247.21 lira, yüzde 15 artışta da 253.83 lira, yüzde 20 artarsa 264.87 lira olacak.
2021 AGİ ZAM ORANI, AGİ NE KADAR OLACAK?
Bekar 220,73 TL - 257,15 TL
Evli eşi çalışmayan 264,87 TL - 308,57 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL - 347,14 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL - 385,72 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL - 437,14 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL - 437,14 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL - 437,14 TL
Evli eşi çalışan 220,73 TL - 257,15 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL - 295,71 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL - 334,28 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL - 385,72 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL - 411,43 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL - 437,14 T