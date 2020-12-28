2021 asgari ücret ve AGİ zammı günlerdir merakla bekleniyordu ve belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehrat Zümrüt Selçuk'un asgari ücret miktarını açıklamasının ardından "Ağır iş kolu" olarak çalışan vatandaşlar kendilerinin ne kadar zam alacağını merak etmeye ve araştırmaya başladı. Peki Ağır iş kolları nelerdir? Ağır ve tehlikeli iş kolları için asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2021 AGİ zammı ne kadar yapıldı? İşte konuya dair bilgiler…