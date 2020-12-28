KİPTAŞ İzmit konut fiyatları ne kadar oldu? KİPTAŞ İzmit Çınar Evler başvuru nasıl yapılır? KİPTAŞ konutlarına başvuru yapmak isteyen vatandaşlar başvuru bilgileri ve fiyatları hakkında arama motorlarında sorgulama yapıyor. 2+1 ve 3+1 tipinde konutların olacağı KİPTAŞ konutlarına ön başvuru yapmak mümkün. İşte, KİPTAŞ İzmit konutları hakkında merak edilen bilgiler!
KİPTAŞ İZMİT ÇINAR EVLER BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Aşağıda bulunan bağlantıya tıkladıktan sonra başvuru formunu doldurarak ön başvuru işlemini tamamlayabilirsiniz.
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KİPTAŞ İZMİT KONUT FİYATLARI!
En ucuz 2+1 daire fiyatı 274 Bin TL'den satışa çıkarılırken, 3+1 daire seçeneği için en pahalı daire seçeneği ise 372 Bin TL olarak açıklandı. Projeden ev sahibi olmak isteyenler için 2 farklı şekilde ara ödemeler tahsil ediliyor. Ara ödemelerde ise 27 bin tl ila, 54 Bin TL gibi paralar tahsil edilecek.
KAÇ KONUT VAR?
Kiptaş İzmit Çınar Evler Sosyal Konut projesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İzmit Belediyesi'nin yakın iş birliği ve KİPTAŞ uzmanlığıyla hayata geçiriliyor. İzmit'in dayanıklı yapı stokunun artırılması ve nitelikli, modern, ulaşılabilir bir sosyal konut projesi inşa etme vizyonuyla tasarlanan Kiptaş İzmit Çınar Evler, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla hayata geçiyor.
Modern mimariyi her bütçeye uygun koşullarla sunan proje; doğayla bütünleşik cephe, dikey çatı yerleşimi, peyzaj alanları ve duvarlarla kapalı olmayan site anlayışıyla nitelikli bir yaşam alanı vaat ediyor.
Ortalama kat brüt alanları 87 m2 olan 37 adet 2+1 bahçe kullanımlı daire, 93 m2 olan 66 adet 2+1 daire, 124 m2 olan 40 adet 3+1 olmak üzere toplam 4 bloklu 143 konuttan oluşan projede 5 dükkan bulunuyor.