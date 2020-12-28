KİPTAŞ İZMİT KONUT FİYATLARI!

En ucuz 2+1 daire fiyatı 274 Bin TL'den satışa çıkarılırken, 3+1 daire seçeneği için en pahalı daire seçeneği ise 372 Bin TL olarak açıklandı. Projeden ev sahibi olmak isteyenler için 2 farklı şekilde ara ödemeler tahsil ediliyor. Ara ödemelerde ise 27 bin tl ila, 54 Bin TL gibi paralar tahsil edilecek.

KAÇ KONUT VAR?

Kiptaş İzmit Çınar Evler Sosyal Konut projesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İzmit Belediyesi'nin yakın iş birliği ve KİPTAŞ uzmanlığıyla hayata geçiriliyor. İzmit'in dayanıklı yapı stokunun artırılması ve nitelikli, modern, ulaşılabilir bir sosyal konut projesi inşa etme vizyonuyla tasarlanan Kiptaş İzmit Çınar Evler, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla hayata geçiyor.