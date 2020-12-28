2021'de asgari ücret o işçiler için 3013 lira oldu! Bakan Selçuk 2021 yılı asgari ücreti açıkladı. "Ben daha fazla bekletmeden asgari ücreti açıklayayım. 1 Ocak 2021 'den itibaren geçerli olacak asgari ücret brüt 3577 lira 50 kuruş , net 2825 lira 90 kuruş olarak belirlenmiştir. Böylece asgari ücret 500 lira artmış ve yüzde 21.56 oranında yükselmiş oldu. Kasım ayı enflasyonu yüzde 14.03 olarak gerçekleşti. Bu oran Kasım enflasyonunun üzerinde oldu ve işçiyi enflasyona ezdirmedik. Aylık açıkladığımız ücret bekar ve çocuksuz bir çalışan için'' şeklinde konuştu. Peki asgari ücret yüzde kaç arttı? Brüt asgari ücret ne demek?