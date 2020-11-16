Kasım ayı kamu ve özele yayımlanan alım ilanları için adaylardan bazı genel ve özel nitelikler talep edilmektedir. Bu bağlamda adaylardan mezuniyet ve KPSS gibi özel nitelikler aranıyor. Ayrıca alımlar en az lise mezunu olan adayları kapsayacak ve bir çoğunun başvuruları başladı. Kssım ayı için yayımlanmış olan memur personel alımı ilanlarına göre çok sayıda kamu kurumu veya kamu kuruluşu memur personel alımı yapıyor. Bu kapsamda adaylar başvurularını şahsen veya elektronik ortamda gerçekleştiriyorlar. İşte Kamuya 3000-4000 TL maaşla personel alımı başvuru şartları
İLANLAR
İşte bugün başvurusu başlayan kamu iş ilanları:
BURSA-ESKİŞEHİR-BİLECİK KALKINMA AJANSI
1 DESTEK PERSONELİ ALIM İLANI
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
13 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
21 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
8 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
30 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
21 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
12 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
27 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
12 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
20 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
PERSONEL - İŞÇİ - MEMUR OLMAK İSTEYENLERDE ARANAN ŞARTLAR
Kamuya yapılan personel alımlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:
Türk vatandaşı olmak.
Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi'nde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.