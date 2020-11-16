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    • Ekonomi
    • 17.11.2020 08:54
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    • 17.11.2020 08:54
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    Kamuya 3000- başvuru şartları nedir? 17 Kasım personel alımı başvurusu bugün başladı

    17 Kasım personel alımı başvurusu bugün başladı: Kamu kurumlarının farklı yöntemler ile yayınladıkları ilanlar sayfamızda yer almaktadır. Aynı zamanda çeşitli pozisyonlar için memur alınacak. Bu memur alım ilanlarında yer alan açık kadrolar, ilanlara başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar haberimizde olacak. Kamu kurumları tarafından yayımlanan personel alım ilanlarında farklı eğitim seviyelerinden mezun adaylar için ilanlar bulunuyor. Haberimizin başlığımızda belirttiğimiz gibi kamuya yapılan memur alımlarının bir bölümü şartı olmadan ilan edilirken diğer bölümü ise 50- 70 KPSS puanları ile adaylara duyuruluyor.

    takvim.com.tr
    Kamuya 3000-4000 TL maaşla personel alımı başvuru şartları

    Kasım ayı kamu ve özele yayımlanan alım ilanları için adaylardan bazı genel ve özel nitelikler talep edilmektedir. Bu bağlamda adaylardan mezuniyet ve KPSS gibi özel nitelikler aranıyor. Ayrıca alımlar en az lise mezunu olan adayları kapsayacak ve bir çoğunun başvuruları başladı. Kssım ayı için yayımlanmış olan memur personel alımı ilanlarına göre çok sayıda kamu kurumu veya kamu kuruluşu memur personel alımı yapıyor. Bu kapsamda adaylar başvurularını şahsen veya elektronik ortamda gerçekleştiriyorlar. İşte Kamuya 3000-4000 TL maaşla personel alımı başvuru şartları

    İLANLAR

    İşte bugün başvurusu başlayan kamu iş ilanları:


    BURSA-ESKİŞEHİR-BİLECİK KALKINMA AJANSI

    1 DESTEK PERSONELİ ALIM İLANI

    DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    13 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

    SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

    BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

    2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

    21 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ

    7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

    8 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

    30 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

    21 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

    12 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

    27 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    FIRAT ÜNİVERSİTESİ

    12 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

    20 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    TÜM İLANLARA BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

    PERSONEL - İŞÇİ - MEMUR OLMAK İSTEYENLERDE ARANAN ŞARTLAR

    Kamuya yapılan personel alımlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

    Türk vatandaşı olmak.
    Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

    Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi'nde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

    Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
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    Haberler Ekonomi Kamuya 3000-4000 TL maaşla personel alımı başvuru şartları nedir? 17 Kasım personel alımı başvurusu bugün başladı