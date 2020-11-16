Kasım ayı kamu ve özele yayımlanan alım ilanları için adaylardan bazı genel ve özel nitelikler talep edilmektedir. Bu bağlamda adaylardan mezuniyet ve KPSS gibi özel nitelikler aranıyor. Ayrıca alımlar en az lise mezunu olan adayları kapsayacak ve bir çoğunun başvuruları başladı. Kssım ayı için yayımlanmış olan memur personel alımı ilanlarına göre çok sayıda kamu kurumu veya kamu kuruluşu memur personel alımı yapıyor. Bu kapsamda adaylar başvurularını şahsen veya elektronik ortamda gerçekleştiriyorlar. İşte Kamuya 3000-4000 TL maaşla personel alımı başvuru şartları