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    • 22.11.2020 14:10
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    4.500 TL maaşla kamuya Kasım ayı personel alımı başvuru şartları açıklandı

    4.500 TL maaşla kamuya Kasım ayı personel alımı başvuru şartları oldukça merak ediliyor. Türkiye İş Kurumu kurumu resmi adresi Kurum Dışı Kamu İşçisi Alımı İlanları kısmı üzerinden duyurular yayımlandı.

    takvim.com.tr
    4.500 TL maaşla kamuya Kasım ayı personel alımı başvuru şartları!

    O illerimizde yaşayanlar için İŞKUR 15 Kasım kamu personel alımı ilanları açıklandı. 4.500 TL maaşla kamuya Kasım ayı personel alımı başvuru şartları oldukça merak ediliyor. Belediye başkanlıkları bünyesine en az ilkokul mezunları arasından personel, işçi ve memur alımı yapılacağına yer verildi.

    15 KASIM ALIM YAPILAN KADROLAR VE İLANLAR

    Çorum Ortaköy Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 20.11.2020

    Kocaeli TÜBİTAK-MAM Kimyasal Teknoloji Enstitüsü Pers. Alımı 30.11.2020

    Tekirdağ Kapaklı Beld. Pers. A.Ş. 15.11.2020


    Kahramanmaraş Nurhak SYDV Pers. Alımı 16.11.2020

    Aydın Kadıkalesi Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 31.12.2020

    Isparta Ertokuş Hazır Beton Tic. Ltd. Şti. 15.11.2020

    Ankara TÜBİTAK Uzman Uzman Yard. Alım İlanı 16.11.2020

    Kastamonu Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Pers. Alımı 29.11.2020

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    ALIM YAPILAN KADROLAR

    - Beden işçisi

    - Güvenlik görevlisi

    - Temizlik görevlisi

    - Veteriner sağlık teknisyeni

    - Veteriner hekim

    - Operatör

    - Şoför

    - Jeoloji mühendisi

    - Aşçı

    - Okul öncesi öğretmeni

    - İdari İşler uzmanı

    - Destek personeli,

    - Basın yayın işleri personeli

    - Büro memuru

    - Mühendis

    - Mükine Mühendisi

    - İşyeri hekimi,

    - Danışma memuru

    - İnşaat teknikeri

    - Hasta yaşlı bakımı personeli
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    Haberler Memurlar 4.500 TL maaşla kamuya Kasım ayı personel alımı başvuru şartları açıklandı