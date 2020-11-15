4.500 TL maaşla kamuya Kasım ayı personel alımı başvuru şartları açıklandı

O illerimizde yaşayanlar için İŞKUR 15 Kasım kamu personel alımı ilanları açıklandı. 4.500 TL maaşla kamuya Kasım ayı personel alımı başvuru şartları oldukça merak ediliyor. Belediye başkanlıkları bünyesine en az ilkokul mezunları arasından personel, işçi ve memur alımı yapılacağına yer verildi.
15 KASIM ALIM YAPILAN KADROLAR VE İLANLAR
Çorum Ortaköy Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 20.11.2020
Kocaeli TÜBİTAK-MAM Kimyasal Teknoloji Enstitüsü Pers. Alımı 30.11.2020
Tekirdağ Kapaklı Beld. Pers. A.Ş. 15.11.2020
Kahramanmaraş Nurhak SYDV Pers. Alımı 16.11.2020
Aydın Kadıkalesi Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 31.12.2020
Isparta Ertokuş Hazır Beton Tic. Ltd. Şti. 15.11.2020
Ankara TÜBİTAK Uzman Uzman Yard. Alım İlanı 16.11.2020
Kastamonu Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Pers. Alımı 29.11.2020
ALIM YAPILAN KADROLAR
- Beden işçisi
- Güvenlik görevlisi
- Temizlik görevlisi
- Veteriner sağlık teknisyeni
- Veteriner hekim
- Operatör
- Şoför
- Jeoloji mühendisi
- Aşçı
- Okul öncesi öğretmeni
- İdari İşler uzmanı
- Destek personeli,
- Basın yayın işleri personeli
- Büro memuru
- Mühendis
- Mükine Mühendisi
- İşyeri hekimi,
- Danışma memuru
- İnşaat teknikeri
- Hasta yaşlı bakımı personeli