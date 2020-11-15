4.500 TL maaşla kamuya Kasım ayı personel alımı başvuru şartları açıklandı

O illerimizde yaşayanlar için İŞKUR 15 Kasım kamu personel alımı ilanları açıklandı. 4.500 TL maaşla kamuya Kasım ayı personel alımı başvuru şartları oldukça merak ediliyor. Belediye başkanlıkları bünyesine en az ilkokul mezunları arasından personel, işçi ve memur alımı yapılacağına yer verildi.