5000 TL maaşla 16 Kasım ile 20 Kasım arası ikamet şartsız düz memur ve zabıta alımı

Resmi Gazete'de yayımlanan duyurulara göre Bursa şehri Kestel Belediye Başkanlığı bünyesine zabıta alımı yapılacak. Belediyede memur olmak için başvurulan yollardan bir tanesi sözleşmeli personel olmaktır. Sözleşmeli olarak çalışmak istediğiniz belediyeye başvurular şahsen belediye binasına bırakacağınız CV'niz gibi belediyenin internet sitesinden de yapabilirsiniz. İşte 5000 TL maaşla ikamet şartsız düz memur ve zabıta alımı başvuru şartları
HANGİ İLLERE HANGİ ALIM YAPILIYOR
Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara baktığımızda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesine , memur kadrosunda istihdam etmek üzere 13 kamu personeli alımı yapılacağına yer verilirken , Bursa İli Kestel Belediye Başkanlığı bünyesine 5 zabıta memuru alımı yapılacağına yer verildi.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
İlanların başvuru genel şartları şu şekilde:
a. Türk vatandaşı olmak.
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi'nde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
BUSKİ MEMUR ALIMI ÖZEL ŞARTLARI VE BAŞVURU
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne yapılan memur alımında ddetaylar ve özel şartlar şu şekilde:
a) İlan edilen kadro unvanları için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Lisans 2020-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadro unvanları karşısında belirtilen puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
Başvurular şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Sırameşeler Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı D Blok No:6/3 Osmangazi /BURSA yerleşkesinde bulunan başvuru bürosuna veya elektronik ortamda www.buski.gov.tr internet adresine yapılacaktır.
KESTEL BELEDİYESİ ZABITA ALIMI
Kestel Belediyesi zabıta alımı özel şartları şu şekilde:
a. Zabıta Memuru kadro unvanı için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak lisans 2020-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) 70 ve üzeri puan almış olmak.
b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c. 657 sayılı Kanunun 48. maddesi'nin (a) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği'nin 13/a maddesi'nde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg.'dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.)
d. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
Başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte belediyeye şahsen yapılacak.
1. Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından (http://www.kestel.bel.tr) temin edeceklerdir. 2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, 3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet'ten alınan kare kodlu öğrenim belgesi(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı, 6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 9. 3 fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)