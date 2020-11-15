İŞKUR aracılığıyla yayımlanan personel alımlarına baktığımızda adayların kamuya bağlı şirketlerde, belediyelerde ve belediyelere bağlı kamu şirketlerinde istihdam edileceğine yer verildi. İŞKUR kurum dışı işçi alımı, son günlerde pek çok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor.