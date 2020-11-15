İŞKUR aracılığıyla yayımlanan personel alımlarına baktığımızda adayların kamuya bağlı şirketlerde, belediyelerde ve belediyelere bağlı kamu şirketlerinde istihdam edileceğine yer verildi. İŞKUR kurum dışı işçi alımı, son günlerde pek çok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor.
15 KASIM İŞKUR GÜNCEL İLANLAR
İŞKUR kurum dışı kamu işçi alımı ilanı kısmından yayımlanan personel alımları , alım yapılan şehirler, ilanlar için son başvuru tarihleri şu şekilde:
Aydın Kadıkalesi Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 31.12.2020
Isparta Ertokuş Hazır Beton Tic. Ltd. Şti. 15.11.2020
Ankara TÜBİTAK Uzman Uzman Yard. Alım İlanı 16.11.2020
Kastamonu Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Pers. Alımı 29.11.2020
Çorum Ortaköy Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 20.11.2020
Kocaeli TÜBİTAK-MAM Kimyasal Teknoloji Enstitüsü Pers. Alımı 30.11.2020
Tekirdağ Kapaklı Beld. Pers. A.Ş. 15.11.2020
Kahramanmaraş Nurhak SYDV Pers. Alımı 16.11.2020
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 15.11.2020
Ankara TÜBİTAK SAGE 23.11.2020
Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Turz. San. Tic. Ltd. Şti. 14.11.2020
Afyonkarahisar İSJET Jeotermal A.Ş. 14.11.2020
Burdur Bucak Belediyesi Per. Ltd. Şti. 14.11.2020
Bitlis Mutki Belediyesi Per. Ltd. Şti. 16.11.2020
Manisa Albeltaş San. Tic. A.Ş. 16.11.2020
Afyonkarahisar Park Akören Dinlenme Tesis. San. Tic. Ltd. Şti. 15.11.2020
Çanakkale Ezine 22 Eylül Destek Turz. San. Tic. Ltd. Şti. 16.11.2020
Bursa Besaş Ekmek ve Besin San. Tic. A.Ş. Engelli ve Normal Personel Alım İlanı 16.11.2020
Zonguldak Çaybel İmar İnş. Kült. Turz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. 14.11.2020
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Per. A.Ş. 15.11.2020
Eskişehir Alpubel Enerji Ürt.Tar.Hay.Ulş.Dan.İnş.San.Tic.A.Ş. 16.11.2020
Amasya Arkeoloji Müzesi 16.11.2020
Burdur Çavdır Temizlik Hizmetleri İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 20.11.2020
Giresun Espiye KHGB 16.11.2020
Tunceli Nazımiye SYDV 23.11.2020
İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 18.11.2020
Adana Kozan İmar Tic. San. Per. Ltd. Şti. 14.11.2020
Van Tuşba Kent Hizmetleri A.Ş. 16.11.2020
Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd.Şti.20.11.2020
Çanakkale Gelibolu Yarımadası Katı Atık Yön. Birliği Pers.Ltd.Şti 19.11.2020
Kocaeli Körpaş Tem. Gıda Bor. İmal. Öz. Güv. Eğt. San. Tic. A.Ş. 15.11.2020
İzmir İzdoğa Tic. San. A.Ş. 20.11.2020
Giresun Bulancak Beton Enerji Maden İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 15.11.2020
İzmir Bağkent Sağ. Eğt. San. Tic. Ltd. Şti. 19.11.2020
Antalya Kemer Belediyesi Per. Ltd. Şti. 16.11.2020
Adıyaman Tut SYDV 17.11.2020
Bursa Mustafakemalpaşa Tur. Tes. İşl. Akar. Gıda İnş. Tic. Ltd. Şti. 16.11.2020
İstanbul Beyoğlu Dönüşüm Konut İmar Plan. Tur. Pers. San. Tic. A.Ş. 17.11.2020
Ordu Çaybel Dan.Taah. İnş. San.Tic. A.Ş. 20.11.2020
Denizli PERAŞ SanTic. A.Ş. 18.11.2020
İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 19.11.2020
Çanakkale Eceabat Belediyesi Taş. Haf. Petrol Ener. San. Tic. Ltd. Şti. 19.11.2020
İstanbul Mataş Maltepe Sağ. Turz. Eğt. San. Tic. A.Ş. 17.11.2020
Kırıkkale Keskin Belediyesi Per. Ltd. Şti. 15.11.2020
Eskişehir Espark Eskişehir Park Bahçe Peyzaj Temizlik A.Ş. 16.11.2020
Eskişehir Alpubel Enerji Ürt.Tar.Hay.Ulş.Dan.İnş.San.Tic.A.Ş. 18.11.2020
Adana Yüreğir SYDV 23.11.2020