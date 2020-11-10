Bu kampanyalar yok artık dedirtti! Almayan pişman olur! Kredi kullanarak 50.000 liraya sıfır otomobil...

Sıfır otomobillerde markalar kampanyalarına devam ediyor. Fiyatların aşırı yükselmesi nedeniyle markalar vade yaparak kredi kullandırmaya başladı. Araba fiyatları her geçen gün yükselmeye devam ederken otomobil markaları Kasım ayı kampanyalarını peş peşe duyurmaya başladı. Türkiye'nin en çok satan araba modelleri arasında yer alan Fiat Egea 2020 modeli için Kasım ayına özel düşük peşinat ve taksit fırsatı sunuldu. Fiat Ege kampanya fırsatı kapsamında 2020 fiyat listesi ile sunulan büyük fırsat detayları haberimizde... İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de