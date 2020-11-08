2021 yılı asgari ücret miktarı ne kadar olacak? Asgari ücret yeni zam oranı... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum.' açıklamasında bulundu. Milyonlarca çalışanın maaşı için en önemli taban kriter olan asgari ücret yılda bir kez artış görmektedir. Her yılın son ayında komisyon tarafından asgari ücrete yapılacak zam için toplanılır. Memur maaş zammından ayrı olarak değerlendirilir. Asgari ücret kavramı halk arasında farklı şekillerde telaffuz edilse de (askeri, asgeri gibi) en alt seviye anlamına gelen 'asgari' kelimesi doğrudur.