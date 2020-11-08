Son tarih 19 Kasım! TOKİ'den büyük indirim kampanyası

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeni ile geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için her yıl yapılan indirim kampanyasının bu yıl ikincisi de yapılmaya 21 Ekim tarihinde başlamıştı.
Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, 19 Kasım tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilecek.
Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 20 oranında indirim yapılacak.
ESNEK ÖDEME İLE YÜZDE 20 İNDİRİM
Yüzde 20 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabiliyor.
Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanabilecek.
SON BAŞVURU 19 KASIM 2020
Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.
KAMPANYADAN YARARLANMA ŞARTLARI
İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.
Kampanyadan, satışları 2019 yılı haziran ayının sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2019 yılı haziran ayı sonu itibarıyla başlamış olan konut ve iş yerleri alıcıları yararlanabilecek.
Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler indirim kampanyasından yararlanamayacak.
Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecekler.