Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum.' açıklamasında bulundu. Türkiye'de milyonlarca vatandaş asgari ücret ile geçimini sağlıyor. Bu nedenle asgari ücrete yapılacak olan zamlar en çok merak edilen konulardan biri. Yılsonunun yaklaşması ile beraber ise asgari ücretliler gözünü Ocak zammına dikti. Asgari ücret; işçinin yaşamı için gerekli temel ihtiyaçlarını (barınma, yeme, içme, sağlık, giyinme, ulaşım vs.) karşılayabilmesi için, işvereni tarafından çalışmasına karşılık verilen en düşük ücret anlamına gelir.
2021 ASGARİ ÜCRET ZAM GÖRÜŞMELERİ BAŞLAMA TARİHİ
2021 yılında geçerli olacak asgari ücret için zam görüşmeleri Aralık ayında başlayacak. Aralık ayının ilk günlerinde işçi temsilcisi, işveren temsilcisi ve hükümet temsilcisi bir araya gelecek ve 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek.
Devlet memuru çalışanların dışında çalışan personellere (kamu ve özel sektör) ödenebilecek en alt aylık maaş tutarına asgari ücret denilmektedir. Komisyonca belirlenen asgari ücret net ve brüt olarak ücretlendirmede uygulanır. 2020 yılı asgari ücret miktarı da 2019 yılı Aralık ayında kamuoyuna bakanlık tarafından açıklandı.
Asgari ücret her yıl, yıl sonunda toplanan komisyon tarafından belirlenmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başkanlığında sendikalar, işveren sivil toplum örgütleri ve sendikalarla birlikte oluşturulan Asgari Ücret Belirleme Komisyonu tarafından her yılın Aralık ayında bir sonraki yılın asgari ücret net ve brüt miktarı belirlenmektedir.
ASGARİ ÜCRET 2021'DE NE KADAR OLACAK?
Asgari ücret, her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. 2021 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Zam miktarı aralık ayında netleşecek.
Asgari ücretle çalışan bir işçinin maaşında gelir vergisine bağlı olarak yaşanan düşüş olursa bu düşüş asgari geçim indirimi olarak işçiye geri ödenir. Yani her halükarda işçiye belirlenen net asgari ücretin altında maaş ödenemez.
2020 yılı asgari ücret açıklandı, asgari ücret aylık brüt 2.943 TL, aylık net 2324,70 TL, günlük brüt 98,10TL olarak belirlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre %15,03 'lık bir artış yapıldı, 01.01.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasındaki asgari ücret brüt 2.943 TL, net 2.324,70 TL olarak belirlendiği ifade edilmiştir.
Asgari ücret hangi iş kolunda çalışırsa çalışsın işçinin alacağı minimum fiyattır ve her sene devletin çeşitli koşullara göre belirlediği oranlarda zam görmektedir.
Asgari ücret miktarı hukuki açıdan belirleyici bir rol oynamaktadır. Asgari ücret altında bir rakamla işçi çalıştırılması durumunda çalıştıran kuruma ceza kesilir. İşçi başına her ay için kuruma kesilen ceza miktarı 289,00 TL'dir. Yine asgari ücretin altında çalışan bir işçi bir yıldan fazla çalışması durumunda kıdem tazminatı hakkı da kazanmış olur ve geçmişe dönük asgari ücretle kendisine ödenen miktar arasındaki farkı da geri alır.
Asgari ücretle çalışan bir işçi haftada 45 saatten fazla çalıştırılamaz. Bu da haftada 6 gün çalıştırılan bir işçinin günde ortalama 7,5 saat çalıştırılabildiği anlamına gelmektedir. Her durumda işçiye haftada bir gün zorunlu olarak izin verilmek durumundadır. Belirlenen saatten fazla çalıştırılması durumunda işçiye çalıştırıldığı fazla zaman dilimi mesai olarak ödenmek zorundadır.
''2020 Yılı Asgari ücret brüt 2.943 lira, net 2 bin 324,70 lira olarak belirlenmiştir. Üç çocuklu ve evli biri için asgari ücret 2 bin 479 TL'dir.''
Memurlar, 2020 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4 zammın yanında yüzde 1,75'de enflasyon farkı almıştı. 2020 yılının ikinci altı ayı için de memurlar yüzde 4 zam aldı.
Kasım ve Aralık ayı ile beraber oluşacak enflasyon yüzde 4'ü aşarsa memurlar, aşan miktar kadar enflasyon zammı alacak.
TÜİK temmuz ayı tüketici enflasyonunu açıkladı. TÜFE'de 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,76 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,51 artış gerçekleşti.
2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,77 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,27 artış gerçekleşti.
Eylül ayı içerisinde enflasyon rakamları 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,33, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,75 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,47 artış gerçekleşti.
Ekim 2020'de enflasyon yüzde 2,13 artarken, yıllık bazda 11,89 yüzde oldu.