Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan son duyurularda yer alan bilgiye göre taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 817 personel alımı yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 817 sözleşmeli personel alımı ilanının yayımlanmasıyla birlikte başvuru şartları merak konusu oldu. İşte başvuru şartları ve ilanda yer alan bilgiler

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslardın ek 2 nci maddesine göre, aşağıda belirtilen unvan ve sayıda sözleşmeli personel pozisyonu için sözlü sınav ile sözleşmeli personel alınacaktır.