





Nikah/Düğün salonları,



Halı sahalar ve spor salonları,



İnternet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar, tiyatro, sinema ve konser salonları...

Yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna vb. yerler,



3. 26.08.2020 tarih ve 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm özel sektör (sanayi tesisleri dahil) kuruluşlarında uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden azami düzeyde faydalanılmasının sağlanması, Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının çalışma koşulları göz önünde bulundurulmak suretiyle il genelinde mesai saatlerinin başlama ve bitiş dönemlerinin İl Pandemi Kurulları'nda değerlendirilerek il geneli için bir planlamaya gidilmesi, mesai/vardiya başlangıç saatlerinin sabah 06:00'dan itibaren kademeli olarak başlatılarak ara dinlenmesi dahil olmak üzere 06:00 15:00, 06:30 15:30, 07:00 16:00, 07:30 16:30, 08:00 17:00, 08:30 17:30, 09:00 18:00 vb. mesai/vardiya uygulamalarına geçilmesine karar verildi.







Son dakika açıklamasında bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, corona virüs tedbirleri kapsamında 60 yaş üstü çalışanların, hamilelerin, kronik rahatsızlığı olanları ve 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadınların evden çalışabileceğini açıkladı. Sanayi kesimlerinde çalışanların sabah saat 07:00'de mesaiye başlaması kararı alındı.