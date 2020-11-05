Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını bitirme anlamında önemli adımlardan biri olan Karadeniz'deki doğal gaz keşfinde önemli bir eşik daha geçildi. Bu yaşanan son dakika gelişmesini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından duyurdu.

"SONDAJA BAŞLADIK"

Bakan Dönmez şunları yazdı "Karadeniz'in #Fatih'i matkabı döndürdü. Hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık. Sondajımız 75 gün sürecek. Bereketli olsun"

405 MİLYAR METREKÜP GAZ BULDU

Karadeniz'de faaliyetlerini sürdüren Fatih sondaj gemisi Sakarya arama sahasında önce 320 milyar metreküp gaz buldu. Arama faaliyetlerine devam eden gemi geçtiğimiz haftalarda ise 85 milyar metreküp gaz daha buldu. Böylece Fatih sondaj gemisi Karadeniz'de 405 milyar metreküp gaz keşfetmiş oldu.