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    • 05.11.2020 11:21
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    SON DAKİKA: ve Tabii kaynaklar Bakanı Dönmez: Fatih matkabı döndürdü, sondaja başladı

    Yaşanan son dakika gelişmesini ve aktardı. 'in aktardığı son dakika gelişmesine göre Fatih sondaj gemisi matkabını döndürdü ve sondaj çalışmasına başladı. Bu çalışma 75 gün sürecek.

    Türkiye'nin de dışa bağımlılığını bitirme anlamında önemli adımlardan biri olan Karadeniz'deki doğal gaz keşfinde önemli bir eşik daha geçildi. Bu yaşanan son dakika gelişmesini Enerji ve , Twitter hesabından duyurdu.

    "SONDAJA BAŞLADIK"
    şunları yazdı "Karadeniz'in #Fatih'i matkabı döndürdü. Hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık. Sondajımız 75 gün sürecek. Bereketli olsun"

    405 MİLYAR METREKÜP GAZ BULDU
    Karadeniz'de faaliyetlerini sürdüren Fatih sondaj gemisi Sakarya arama sahasında önce 320 milyar metreküp gaz buldu. Arama faaliyetlerine devam eden gemi geçtiğimiz haftalarda ise 85 milyar metreküp gaz daha buldu. Böylece Fatih sondaj gemisi Karadeniz'de 405 milyar metreküp gaz keşfetmiş oldu.

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