Türkiye'nin beklediği gün geldi çattı. Başkan Erdoğan, öğlen saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak helikopter ile Fatih gemisine geçti. Erdoğan, Fatih gemisinde yeni rezerv miktarını açıkladı.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Fatih Sondaj gemimizi İstanbul'un fethinin 567. yılı olan 29 Mayıs'ta Haydarpaşa'dan Karadeniz'e uğurlamıştık. Gemimiz, 20 Temmuz'da Sakarya sahasının Tuna-1 kuyusunda sondaja başlamıştı.
Çalışmalar sonucunda deniz tabanının altındaki kuyunun ilk iki katmanında 320 milyar metreküplük doğalgaz bulunduğu müjdesini 21 Ağustos'ta milletimize ilan etmiştik.
Bu tarihten sonra da sondaj faaliyetlerine devam eden gemimiz, 4 bin 445 metre derinliğe kadar ulaştı.
405 MİLYAR METREKÜPÜ BULDU
Test, analiz ve detaylı mühendislik çalışmaları sonucunda keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildi. Sakarya sahasının Tuna 1 bölgesindeki doğal gaz rezerv miktarı 405 milyar metreküpü buldu.
Bu kuyudaki çalışma 4 bin 775 metre derinliğe ulaşmasıyla sona erdi.
Fatih sondaj gemimiz, bakım, ikmal ve teknik hazırlık safhalarının ardından, sondaj faaliyetlerine yine Sakarya sahasındaki Türkali-1 kuyusunda devam edecek.
Türkali-1 kuyusundan da sevindirici haberler almayı umuyoruz.
Karadeniz'de keşfettiğimiz rezerv, şu ana kadar en büyük hidrokarbon kaynağımızdır.
Hedefimiz 2023 yılında bu gazı milletimizin kullanımına sunmaktır.
Tuna-1'de keşfettiğimiz doğalgazı burada kurulacak platform vasıtasıyla topraklarımıza ulaştıracak, ülkemizin sistemine entegre edeceğiz.
Devamının da geleceğine inandığım bu keşiflerle inşallah ülkemizin doğal gazda dışarıya bağlılığı önemli ölçüde azalacaktır.
Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarını paylaşım mücadelesinden Türkiye'yi dışlama çabalarına rıza göstermeyerek yeni bir dönemin kapısını açtık.
'KAŞİF' DENİZALTI ROBOTU
Uzaktan kumandalı ileri teknoloji ürünü denizaltı robotumuzu da yerli ve milli imkanlarla petrol sektörümüze kazandırdık.
'Kaşif' adını verdiğimiz denizaltı robotu sayesinde yüzlerce metre derinlikte ihtiyaç duyulan elektriği ve video görüntülerini uzaktan kumanda ile elde edebileceğiz.
Deniz altı robotumuzun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.
Kalkınma ve büyüme çabamızın en büyük kalemini oluşturan petrol ve doğalgazda dışarı ödediğimiz rakam azaldıkça bu hizmetlerimizi milletimize daha hesaplı şekilde sunabileceğiz.
Bu keşfin en az miktarı ve değeri kadar önemli kabul ettiğim bir husus da milletimize büyük bir moral vermiş olmasıdır.
Yıllarca gıpta ile baktığımız bu zenginliklere artık ülkemizin de sahip olabileceğini görmemiz, inşallah diğer alanlardaki mücadelelerimizin başarıya ulaşacağının da işareti.
AB'YE SERT SÖZLER
Ülkemizin ve Kıbrıs halkının haklarını hiçe sayan hiçbir oldubittiye izin vermemeye kararlıyız.
Çifte standart sebebiyle AB'nin güvenirliği zaten azalmıştı. Tartışmalarda Akdeniz'de adil bir tutum takınmazlar ise bu durum AB'nin sonunun geldiğinin resmen ilanı olacak.
Bizim kimsenin hakkında, hukukunda özellikle de toprağında gözümüz yoktur.
Ekonomimizi üretim, ihracat, istihdam odaklı olarak büyütmeyi sürdüreceğiz.
Karadeniz'de ve Akdeniz'de hidrokarbon kaynakları aramayı sürdüreceğiz.
Büyük ve güçlü Türkiye bırakana kadar durmayacağız, duraksamayacağız.
Türkiye'yi girdiği bu yoldan döndürmeye artık ne darbeler ne ekonomik tuzaklar ne siyasi ayak oyunları ne de içi boş tehditler kafi gelir.
Tuna 1 kuyusundan çıkartacağımız yeni rakamıyla 405 milyar metreküp doğal gazın ülkemize ve milletimize hayırlı, bereketli olmasını diliyorum.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinde incelemelerde bulundu.
Başkan Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da helikopterle Zonguldak'a gitti.
Erdoğan'ı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan karşıladı.
Tuna-1 sahasındaki rezervin tamamına ulaşılabilmesi için bölgede birden fazla kuyuda sondaj yapılacak. Bu rezervin çıkarılması çalışmalarında Fatih sondaj gemisine Kanuni sondaj gemisi de eşlik edecek.
Fatih ve Kanuni sondaj gemilerinin 2021 sonuna kadar Tuna-1 sahasında 10 kuyu açmak suretiyle sondaj çalışmalarını hızlandırmaları planlanıyor.
İLK DURAĞI HAYDARPAŞA LİMANI
Türkiye'nin üçüncü sondaj platformu Kanuni, bir süredir devam eden bakım, güncelleme ve geliştirme çalışmalarının tamamlanması ardından geçtiğimiz hafta sonu Taşucu Limanı'ndan hareket etti. Burada bulunan Yavuz sondaj gemisini selamlayarak yola çıkan Kanuni, dün itibariyle Çeşme açıklarından Çanakkale Boğazı istikametine ilerleyişini sürdürdü. Saatte 9 knot hızla ilerleyen Kanuni'nin ilk durağı Haydarpaşa Limanı olacak.
KULE KESİLECEK BOĞAZ'I GEÇECEK
Haydarpaşa'da Boğaz geçişi için hazırlanacak olan gemi, köprülerden geçebilmesi için kule kesimi işlemine tabi tutulacak. 227 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğindeki Kanuni'nin kulesi kesildikten sonra Boğaz'dan Karadeniz'e geçecek ve burada da Karadeniz Ereğlisi veya Trabzon Limanı'na giderek kulesi yeniden takılacak. Tüm bu süreçlerin yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.
YENİ YILDA GÖREVE BAŞLAYACAK
Başkan Erdoğan'ın müjdesini vereceği yeni rezervlerin çıkarılmasında Fatih sondaj gemisiyle birlikte görev yapacak olan Kanuni'nin Karadeniz görevine başlama tarihi olarak yıl sonu/2021 yılı başı öne çıkıyor.
Tuna-1 bloğundaki faaliyetleri, Kanuni sondaj gemisinin, ilk sondaj görevi olacak. Rezerv keşfinin ardından halka kısa sürede yerli doğal gaz ulaştırılabilmesi için Karadeniz'deki çalışmalara ağırlık verilirken, ilerleyen süreçte Doğu Akdeniz keşifleri ve sondaj görevlerinde de Kanuni aktif görev üstlenecek.
2020 BAŞINDA SATIN ALINDI
Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni, 31 Ocak'ta teslim alınarak TPAO envanterine kaydedildi. Gemi, mart ayında Mersin'e ulaştı ve bakım, gemi üzerinde güncelleme ve geliştirme süreci başlatıldı. 11 bin 400 metre derinlikte çalışma yapabilen ve 3 bin metre sondaj açabilen gemi, derin deniz sondaj kabiliyetiyle satın alındığı ilk günden itibaren Karadeniz görevi için hazırlanıyordu.
KAZDIK, BULDUK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de sondaj faaliyetini gerçekleştiren Fatih sondaj gemisinin görüntüsünü 'müjdeler olsun' etiketi ile paylaştı. Dönmez, Twitter hesabından, "Önce söktük, sonra Boğaz'ı aştık, tekrar birleştirdik, kazdık, bulduk" açıklamasını yaptı. Dönmez'in paylaştığı görüntüde ise Fatih sondaj gemisinin, Erdoğan tarafından Karadeniz'e uğurlanması yer aldı.