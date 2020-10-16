



Türkiye'nin beklediği gün geldi çattı. Başkan Erdoğan, öğlen saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak helikopter ile Fatih gemisine geçti. Erdoğan, Fatih gemisinde yeni rezerv miktarını açıkladı.





Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Fatih Sondaj gemimizi İstanbul'un fethinin 567. yılı olan 29 Mayıs'ta Haydarpaşa'dan Karadeniz'e uğurlamıştık. Gemimiz, 20 Temmuz'da Sakarya sahasının Tuna-1 kuyusunda sondaja başlamıştı.

Çalışmalar sonucunda deniz tabanının altındaki kuyunun ilk iki katmanında 320 milyar metreküplük doğalgaz bulunduğu müjdesini 21 Ağustos'ta milletimize ilan etmiştik.

Bu tarihten sonra da sondaj faaliyetlerine devam eden gemimiz, 4 bin 445 metre derinliğe kadar ulaştı.



405 MİLYAR METREKÜPÜ BULDU

Test, analiz ve detaylı mühendislik çalışmaları sonucunda keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildi. Sakarya sahasının Tuna 1 bölgesindeki doğal gaz rezerv miktarı 405 milyar metreküpü buldu.

Bu kuyudaki çalışma 4 bin 775 metre derinliğe ulaşmasıyla sona erdi.

Fatih sondaj gemimiz, bakım, ikmal ve teknik hazırlık safhalarının ardından, sondaj faaliyetlerine yine Sakarya sahasındaki Türkali-1 kuyusunda devam edecek.

Türkali-1 kuyusundan da sevindirici haberler almayı umuyoruz.

Karadeniz'de keşfettiğimiz rezerv, şu ana kadar en büyük hidrokarbon kaynağımızdır.

Hedefimiz 2023 yılında bu gazı milletimizin kullanımına sunmaktır.

Tuna-1'de keşfettiğimiz doğalgazı burada kurulacak platform vasıtasıyla topraklarımıza ulaştıracak, ülkemizin sistemine entegre edeceğiz.

Devamının da geleceğine inandığım bu keşiflerle inşallah ülkemizin doğal gazda dışarıya bağlılığı önemli ölçüde azalacaktır.

Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarını paylaşım mücadelesinden Türkiye'yi dışlama çabalarına rıza göstermeyerek yeni bir dönemin kapısını açtık.









'KAŞİF' DENİZALTI ROBOTU

Uzaktan kumandalı ileri teknoloji ürünü denizaltı robotumuzu da yerli ve milli imkanlarla petrol sektörümüze kazandırdık.

'Kaşif' adını verdiğimiz denizaltı robotu sayesinde yüzlerce metre derinlikte ihtiyaç duyulan elektriği ve video görüntülerini uzaktan kumanda ile elde edebileceğiz.

Deniz altı robotumuzun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Kalkınma ve büyüme çabamızın en büyük kalemini oluşturan petrol ve doğalgazda dışarı ödediğimiz rakam azaldıkça bu hizmetlerimizi milletimize daha hesaplı şekilde sunabileceğiz.

Bu keşfin en az miktarı ve değeri kadar önemli kabul ettiğim bir husus da milletimize büyük bir moral vermiş olmasıdır.

Yıllarca gıpta ile baktığımız bu zenginliklere artık ülkemizin de sahip olabileceğini görmemiz, inşallah diğer alanlardaki mücadelelerimizin başarıya ulaşacağının da işareti.





AB'YE SERT SÖZLER

Ülkemizin ve Kıbrıs halkının haklarını hiçe sayan hiçbir oldubittiye izin vermemeye kararlıyız.

Çifte standart sebebiyle AB'nin güvenirliği zaten azalmıştı. Tartışmalarda Akdeniz'de adil bir tutum takınmazlar ise bu durum AB'nin sonunun geldiğinin resmen ilanı olacak.

Bizim kimsenin hakkında, hukukunda özellikle de toprağında gözümüz yoktur.

Ekonomimizi üretim, ihracat, istihdam odaklı olarak büyütmeyi sürdüreceğiz.

Karadeniz'de ve Akdeniz'de hidrokarbon kaynakları aramayı sürdüreceğiz.

Büyük ve güçlü Türkiye bırakana kadar durmayacağız, duraksamayacağız.

Türkiye'yi girdiği bu yoldan döndürmeye artık ne darbeler ne ekonomik tuzaklar ne siyasi ayak oyunları ne de içi boş tehditler kafi gelir.

Tuna 1 kuyusundan çıkartacağımız yeni rakamıyla 405 milyar metreküp doğal gazın ülkemize ve milletimize hayırlı, bereketli olmasını diliyorum.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinde incelemelerde bulundu.











Başkan Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da helikopterle Zonguldak'a gitti.













Erdoğan'ı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan karşıladı.













Tuna-1 sahasındaki rezervin tamamına ulaşılabilmesi için bölgede birden fazla kuyuda sondaj yapılacak. Bu rezervin çıkarılması çalışmalarında Fatih sondaj gemisine Kanuni sondaj gemisi de eşlik edecek.

