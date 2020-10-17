Haberler Galeri Güncel Başkan Erdoğan, Fatih sondaj gemisinde incelemelerde bulundu

Başkan Erdoğan, Fatih sondaj gemisinde incelemelerde bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de Sakarya gaz sahasında sondaj faaliyetlerini yürüten Fatih gemisini ziyaret etti. Başkan Erdoğan, önce gemiyi gezdi personelden sondaj faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Daha sonra kameralar karşısına geçen Erdoğan, 85 milyar metreküp daha gaz bulunduğunu açıkladı. Başkan Erdoğan'ın verdiği bu müjdeyle Sakarya gaz sahasında bulunan gaz miktarı 405 milyar metreküpe ulaşmış oldu.

17.10.2020 17:09 - Son Güncelleme: 17.10.2020 17:11
Başkan Erdoğan, Fatih sondaj gemisinde incelemelerde bulundu

Fatih gemisinin rezerv keşfi dolayısıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Osmanlı'da zafer kazanan donanma gemilerine asılan sancak hediye edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Başkan Erdoğan, Fatih sondaj gemisinde incelemelerde bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de Sakarya gaz sahasında sondaj faaliyetlerini yürüten Fatih gemisini ziyaret etti.

Başkan Erdoğan, Fatih sondaj gemisinde incelemelerde bulundu

Başkan Erdoğan, önce gemiyi gezdi personelden sondaj faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Başkan Erdoğan, Fatih sondaj gemisinde incelemelerde bulundu

Daha sonra kameralar karşısına geçen Erdoğan, 85 milyar metreküp daha gaz bulunduğunu açıkladı.

Başkan Erdoğan, Fatih sondaj gemisinde incelemelerde bulundu

Başkan Erdoğan'ın verdiği bu müjdeyle Sakarya gaz sahasında bulunan gaz miktarı 405 milyar metreküpe ulaşmış oldu.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Gence’deki saldırıda sevdiklerini kaybeden halk işgalci Ermenistan'a öfke kustu
Gence’deki saldırıda sevdiklerini kaybeden halk işgalci Ermenistan'a öfke kustu