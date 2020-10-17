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Başkan Erdoğan, Fatih sondaj gemisinde incelemelerde bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de Sakarya gaz sahasında sondaj faaliyetlerini yürüten Fatih gemisini ziyaret etti. Başkan Erdoğan, önce gemiyi gezdi personelden sondaj faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Daha sonra kameralar karşısına geçen Erdoğan, 85 milyar metreküp daha gaz bulunduğunu açıkladı. Başkan Erdoğan'ın verdiği bu müjdeyle Sakarya gaz sahasında bulunan gaz miktarı 405 milyar metreküpe ulaşmış oldu.

17.10.2020 17:09 - Son Güncelleme: 17.10.2020 17:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





