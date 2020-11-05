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    • Ekonomi
    • 05.11.2020 11:05
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    • 05.11.2020 11:05
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    ekonomisi 22 yıl sonra ilk kez durgunluğa girdi

    ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,49 daralma kaydederek 1998’deki krizinden bu yana ilk defa a girdi.

    AA
    O ülke ekonomisi 22 yıl sonra ilk kez...

    Merkezi İstatistik Ajansı'ndan (BPS) yapılan açıklamada, ekonomisinin, temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan te yüzde 3,49 daraldığı bildirildi.

    22 YIL SONRA İLK KEZ
    Üçüncü çeyrekteki küçülmeyle ülke ekonomisi, 1998'deki krizi sonrasında geçen 22 yılda ilk defa a girmiş oldu.

    DÖRDÜNCÜ ÇEYREKTEN UMUTLULAR
    BPS Başkanı Suhariyanto, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının hafifletilmesiyle dördüncü çeyrekte durumun daha iyi olmasını umut ettiklerini belirtti.

    2001'DEN BU YANA EN ZAYIF BÜYÜME
    İkinci çeyrekte de yüzde 5,32 daralan Endonezya ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 2,97 ile 2001'den bu yana en zayıf büyümeyi kaydetmişti.

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