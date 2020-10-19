



Dönmez, "Tuna 1 arama çalışmaları bitti. Bundan sonra tamamlama çalışmaları olacak. Aynı sahada yeni aramalar gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Biz burada 40'a yakın arama kuyusu açacağız. Karadeniz'deki arama çalışmalarımız yabancı şirketlerle beraber 2000'li yıllarda başladı. O tarihilerden bu zamana kadar 33 bin metre kare sismik arama gerçekleştirdik. " dedi.