Güncel konut kredisi faiz oranları vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Konut satın alacak vatandaşlar konut kredisi faiz oranlarının yanı sıra ihtiyaç kredisi ve taşıt kredisi faiz oranlarını da araştırıyor. Bir dönem bankaların vatandaşlara sunduğu uygun faizli kredi kampanyaları sona erdikten sonra yine bankaların uygun faizli kredi paketleri merak ediliyor. Peki, konut kredisi düşecek mi? İşte Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank kredi faiz oranları 2020... Bankalar ev finansmanında üst sınırı her ne kadar yukarıda bahsettiğimiz gibi eksper değerinin yüzde seksenini esas alarak hesaplasalar da, birde kredi çekenin ödeme gücünün hesaplaması var. Burada eğer kefil vs. yok ise, tek kişinin maaş bordrosu üzerinden kredi çekiliyor ise, banka kişinin evraklarla ispat etmiş olduğu tüm gelirinin maksimum %70 seviyesinde kredi verebilir.
1 KASIM KREDİ FAİZ ORANLARI
ICBC Bank kampanyalı yeni evim konut kredisi faiz oranı yüzde 1.30
İş Bankası ev kredisi hayat sigortalı faiz oranı yüzde 1.30
Alternatif Bank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.33
Garanti Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 1.37
Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 1.25 (Sıfır konutlar için yüzde 1.09 faiz oranı ile konut kredisi vermektedir)
Halkbank hesaplı evim konut kredisi faiz oranı yüzde 1.25 (Sıfır konutlar için yüzde 0.99 faiz oranı ile konut kredisi vermektedir)
Vakıfbank Sarı Panjur konut kredisi faiz oranı yüzde 1.25 (Sıfır konutlar için yüzde 0.99 faiz oranı ile konut kredisi vermektedir)
Akbank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.30
KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI DÜŞECEK Mİ?
Pandemi sürecinde kamu bankaları tarafından sunulan kampanyaların sona ermesinin ardından vatandaşlar kredi faiz oranları düşer mi sorusunu sormaya devam ediyor. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Paketi detayları nedeniyle beklentiler de artmaya başladı. Bakan Albayrak, açıklamasında kredilerle ilgili de bazı bilgiler verdi. Temerrüde düşen firmalara mücbir sebep imkanı getirildiğini ve Kredi Garanti Fonu'nun limitini artırıp teminat sıkıntısı olan işletmelerin finansman erişimini sağladıklarını belirtti.
Bakan Albayrak, hane halkından esnafa, ihracatçıdan sanayiciye ve ekonominin bütün paydaşlarına çok düşük maliyetler ile finansman sağladıklarını vurguladı. Kamu bankaları aracılığıyla 267,4 milyar TL kredi finansmanı sağlandığını belirtti. Vatandaşlar tarafından konut kredisi düşecek mi sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Bakan Albayrak, 2023'e giderken dönüşüm sürecini çok daha kararlı ve güçlü adımlarla sürdüreceklerini aktardı ve kredi kullandırımına ilişkin süreçlerin iyileştirilmesine ve kredilerin veriliş amaçları doğrultusunda kullanımının sağlanmasına dair detaylı çalışmaların da devam edeceğini söyledi. Konut kredisi faiz oranları değişti mi konusunda ise vatandaşlar tarafından bankaların sunduğu güncel kampanyalar araştırılmaya devam ediyor.
İhtiyaç kredisi nedir?
İhtiyaç kredileri diğer kredilere göre daha ziyada düşük faizli ve kısa vadeli kredilerdir. Bu tip krediler için son dönemde bankaların yeni uygulamaları sayesinde şubeye gitmeden dahi telefon ya da internet yoluyla kredi alınabilmektedir. Bu tip krediler bireysel kredi türündedir. Yani kişinin ticari amacı dışında kalan ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilen kredidir. Bu tip krediyi kurumlar değil, yalnızca reel kişiler kullanabilir. Ancak, işletme sahipleri ticari gelirlerini göstererek kendi adlarına da kullanabilir.
İhtiyaç Kredisi Şartları Nelerdir?
Gelir durumu ihtiyaç kredisi için en önemli şartlardan biridir. Birçok bankanın aradığı diğer şartlar ise;
18 yaşını doldurmuş olmak (Bankalar yine de 20 yaş ve üzerine kredi vermektedir.)
Vergi levhasının ya da SSK kaydının olması. (Son 3 aya dair)
Herhangi bir bankadan aldığınız borçtan dolayı takibe düşmemiş olmanız.
Bazı durumlarda kefil (Kefil olarak eşin rızası istenebiliyor.)
Gelirin resmi olarak beyan edilmesi.
Bunların dışında eğer ipotekli ihtiyaç kredisi çekilcekse, eşin rıza durumu istenebilir. İhtiyaç kredileri 36 ay vade ile kullanılabilir. İhtiyaç kredilerinde tüm hane halkının değil, yalnızca krediyi çekecek kişinin geliri hesaplanır. (Hane halkı kefil olabilir.) Yine birçok bankada gelirin en fazla %50'si aylık taksit olacak şekilde kredi çekilebiliyor.
Konut Kredisi Masrafları Nelerdir?
Ferdi kaza ve hayat sigortası 100 lira ile 400 lira arasındadır. Tespitinde ev sahibinin yaşı, kaç para ev kredisi çektiği ve evin durumu göz önüne alınır.Konut kredisi dosya masrafı ortalama 500 lira civarındadır. Hakem heyetleri tarafından geri alınabilinen bu masraf için bankalar halen konut bu ücreti almaya devam ederler. Bu ücretin geri ödenmesi için talepte bulunmayan kişiler ise, kaderlerine razı olarak bu parayı öderler. Ancak hakem heyetine başvuranlar ise basit bir dilekçe ile parayı geri alabilirler. Yine bu parayı ödemek istemiyor iseniz, yaşadığınız yerde hizmet veren bir avukata başvuru da bulunarak 25 TL. noter vekalet ücreti ile bankalara ödediğiniz dosya masrafını geri alabilirsiniz.
Konut Kredisi Nasıl Alınır?
Bankalar ev finansmanında üst sınırı her ne kadar yukarıda bahsettiğimiz gibi eksper değerinin yüzde seksenini esas alarak hesaplasalar da, birde kredi çekenin ödeme gücünün hesaplaması var. Burada eğer kefil vs. yok ise, tek kişinin maaş bordrosu üzerinden kredi çekiliyor ise, banka kişinin evraklarla ispat etmiş olduğu tüm gelirinin maksimum %70 seviyesinde kredi verebilir. Yani kredi çeken kişi 1.000 TL. maaş alıyorsa, aylık ödeyeceği ev kredisi 700 TL. yi geçemez. Bunun üstüne banka peşinatsız veya peşinatlı konut kredisi vermez.