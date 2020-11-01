Son dakika faiz depremi: 2 Kasım 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları Merkez Bankası faiz kararlarından sonra merak ediliyor. Bu bağlamda bankalar 32 günlük mevduata verdikleri faiz oranlarını güncellemeye başladı. Bankaların 32 günlük faiz oranlarında çok az da olsa faiz yükseltmesi, parası olanları sevindirmişti. Peki bankada parası olanlar, e vadeli hesap açanlar için faiz oranları artacak mı? Kasım ayında hangi bankalar 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranı veriyor? En yüksek vadeli mevduat faiz oranı Alternatif Bank bünyesinde bulunuyor. Banka müşterilerinin fatura talimatı gibi 4 farklı bankacılık işlemi kullanmaları durumunda yüzde 13.00 oranında getiri sağlıyor. Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi indirimi derken bankalar tekrar vadeli mevduata faiz oranlarını yükseltti.
ZİRAAT BANKASI 32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI
Devlet bankaları arasında en düşük faiz oranı Ziraat Bankası'nda
Bu kapsamda 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları ve 10.000 TL üzerinden 32 gün sonunda sağlanan getiri rakamları şu şekilde;
* Ziraat Bankası Ekim 2020 dönemi vadeli mevduat hesabı faiz oranı yüzde % 11
10.000 TL'ye getiri ise: 10.091,36
https://www.ziraatbank.com.tr/tr/hesaplama-araclari/mevduat-getirisi-hesaplama
Fibabanka Kiraz Hesap (vadesiz tutar hariç getiri hesaplama)
Yıllık Faiz Oranı:
% 13,00
Net Getiri:
326,32 ₺
Toplam Kazanç:
30.326 ₺
ING Turuncu Ekstra'lı e-Turuncu Hesap
Yıllık Faiz Oranı:
% 13,00
Net Getiri:
326,32 ₺
Toplam Kazanç:
30.326 ₺
Alternatif BankAlternatif Bank VOV Hesap
Yıllık Faiz Oranı:
% 13,00
Net Getiri:
326,32 ₺
Toplam Kazanç:
30.326 ₺
CEPTETEB Marifetli Hesap
Yıllık Faiz Oranı:
% 13,00
Net Getiri:
326,32 ₺
Toplam Kazanç:
30.326 ₺
Denizbank E-Mevduat
Yıllık Faiz Oranı:
% 11,50
Net Getiri:
288,84 ₺
Toplam Kazanç:
30.289 ₺
Halkbank E-Vadeli Mevduat
Yıllık Faiz Oranı:
% 11,50
Net Getiri:
288,84 ₺
Toplam Kazanç:
30.289 ₺
Enpara.com Vadeli Mevduat Hesabı
Yıllık Faiz Oranı:
% 9,75
Net Getiri:
244,62 ₺
Toplam Kazanç:
30.245 ₺
Hsbc E Mevduat
Yıllık Faiz Oranı:
% 9,75
Net Getiri:
244,62 ₺
Toplam Kazanç:
30.245 ₺
Akbank Direkt Vadeli Hesap
Yıllık Faiz Oranı:
% 9,00
Net Getiri:
225,63 ₺
Toplam Kazanç:
30.226 ₺
İş Bankası Şubesiz Vadeli Mevduat
Yıllık Faiz Oranı:
% 9,00
Net Getiri:
225,63 ₺
Toplam Kazanç:
30.226 ₺
NOT: VERİLER BANKALARIN RESMİ İNTERNET SİTELERİNDEN ALINMAKTADIR. GÜNCELLEME SONRASI DEĞİŞİKLİK OLABİLİR
EN YÜKSEK VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANI
En yüksek vadeli mevduat faiz oranı Alternatif Bank bünyesinde bulunuyor. Banka müşterilerinin fatura talimatı gibi 4 farklı bankacılık işlemi kullanmaları durumunda yüzde 13.00 oranında getiri sağlıyor.
Vadeli Mevduat Hesabı Nedir?
Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.
Mevduat Faiz Oranları
Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz.
Vade Çeşitleri
Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir. Birikim hesabı olarak da adlandırılan bu hesapla ilgili detayları bir Birikim Hesabı Nedir adlı yazımızdan öğrenebilirsiniz. Vadelere göre faiz oranlarını inceleyerek sizin için en karlı vadenin hangisi olacağına karar verebilirsiniz.
Vadeli mevduatta stopaj kesintisi
Vadeli mevduat hesabı ile elde ettiğiniz kazançtan %15'e kadar stopaj alınmaktadır. Buna kazancınız üzerinden verdiğiniz gelir vergisi diyebiliriz. Kesilen bu stopaj devlete ödenmektedir. Stopaj oranı vadeye göre değişiklik göstermektedir. Vade uzadıkça stopaj oranı düşmektedir.