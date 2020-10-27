Geçen yılı ikiye katladı! 9 ayda 736 bin yeni araç trafiğe çıktı

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %51,7'sini otomobil, %22,6'sını motosiklet, %16,4'ünü kamyonet, %5,1'ini traktör, %2,5'ini kamyon %0,7'sini minibüs, %0,6'sını özel amaçlı taşıtlar ve %0,4'ünü ise otobüs oluşturdu.
TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %1,8 ARTTI
Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonda %49,2, kamyonette %26,8, özel amaçlı taşıtlarda %16,7, traktörde %16,1, minibüste %5,2 artarken, otobüste %15,8, motosiklette %6,2 ve otomobilde %3,3 azaldı.
TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %101,6 ARTTI
Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtlarda %1360,0, kamyonda %271,1, kamyonette %256,4, traktörde %104,2, otomobilde %90,3, motosiklette %65,3 minibüste %18,6 ve otobüste %11,0 arttı.
TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI EYLÜL AYI SONU İTİBARIYLA 23 MİLYON 854 BİN 820 OLDU
Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,1'ini otomobil, %16,3'ünü kamyonet, %14,6'sını motosiklet, %8,1'ini traktör, %3,6'sını kamyon, %2,1'ini minibüs, %0,9'unu otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
EYLÜL AYINDA 916 BİN 48 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI
Eylül ayında devri(1) yapılan taşıtların %70,7'sini otomobil, %15,5'ini kamyonet, %6,1'ini motosiklet, %2,9'unu traktör, %2,2'sini kamyon, %2,0'ını minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
EYLÜL AYINDA 54 BİN 705 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI
Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %20,3'ü Fiat, %17,4'ü Renault, %8,6'sı Toyota, %6,1'i Volkswagen, %4,8'i Skoda, %4,7'si Hyundai, %4,6'sı Ford, %3,8'i Honda, %3,3'ü Nissan, %3,0'ı Seat, %2,9'u Peugeot, %2,5'i BMW, %2,5'i Audi, %2,4'ü Opel, %2,4'ü Mercedes-Benz, %2,4'ü Kia, %2,2'si Dacia, %2,1'i Citroen, %0,8'i Volvo, %0,6'sı Jeep ve %2,8'i diğer markalardan oluştu.
OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE 736 BİN 543 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI
Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %55,9 artarak 736 bin 543 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %82,6 azalarak 35 bin 995 adet oldu. Böylece Ocak-Eylül döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 700 bin 548 adet artış gerçekleşti.
OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE TRAFİĞE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN %49,6'SI BENZİN YAKITLIDIR
Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 409 bin 538 adet otomobilin %49,6'sı benzin, %41,7'si dizel, %5,6'sı LPG yakıtlı olup, %3,1'i elektrikli veya hibrittir. Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 907 bin 648 adet otomobilin ise %38,3'ü dizel, %37,0'ı LPG, %24,3'ü benzin yakıtlı olup, %0,2'si elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise %0,3'tür.
OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE EN FAZLA 1401-1500 SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİL KAYDI YAPILDI
Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 409 bin 538 adet otomobilin %30,9'u 1401-1500, %24,9'u 1501-1600, %23,3'ü 1300 ve altı, %14,4'ü 1301-1400, %5,5'i 1601-2000, %0,9'u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.
OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN 196 BİN 592'Sİ BEYAZ RENKLİDİR
Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 409 bin 538 adet otomobilin %48,0'ı beyaz, %26,5'i gri, %7,1'i mavi, %7,0'ı siyah, %6,9'u kırmızı, %1,6'sı turuncu, %1,4'ü kahverengi, %0,7'si sarı, %0,2'si yeşil renkli iken %0,6'sı diğer renklerdedir.