Her ay ek ödeme yapılacak mı? Emeklilere yeni yardım geldi! Kira yardımı nedir, nasıl alınır?

MUHTAÇ AİLELERE ISINMA AMAÇLI KÖMÜR YARDIMI YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1- (1) 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu uyarınca her il ve ilçede kurulu bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca (vakıf) aynı Kanunda yer alan muhtaçlık kriterine uygun olarak yardımdan faydalanabilecek aileler belirlenir.

(2) Her il ve ilçede dağıtımı yapılacak kömür miktarı; birinci fıkra hükümlerine göre ortaya çıkan aile sayıları, bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değerleri dikkate alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir.

(3) Dağıtımı yapılan kömür, muhatap ailenin ısınma ihtiyacının karşılanması dışında herhangi bir tasarrufa konu edilemez.

(4) Kömür teslimatları, bu Karar hükümleri çerçevesinde ailelerin ihtiyaçları nispetinde yapılır.

(5) 2020 yılında bu Karar kapsamında vakıflara ve vakıflarca belirlenen ailelere doğrudan yapılacak kömür sevkiyatları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca belirlenecek kriterlere göre, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) genel müdürlükleri tarafından belirlenen sevkiyat programı dahilinde yapılır.