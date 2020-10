Her ay ek ödeme yapılacak mı? Emeklilere yeni yardım geldi! Kira yardımı nedir, nasıl alınır?

Kanun Teklifi Onaylanırsa Emeklilere Her Ay 581 TL Kira Desteği Yapılacak!

Emeklilere kira desteği sunma ile alakalı kanun teklifi üzerindeki görüşmelerin tamamlanması ve meclis çatısı altında onaylanır ise emeklilere her ay net olarak asgari ücretin dörtte biri oranında aylık kira yardımı yapılacaktır.2020 için ödenecek kira yardımı 581 TL olacaktır. Her yıl asgari ücrete yapılan zammın artması ile bu tutarda artacaktır. Kira yardım desteği konusunun gündeme gelmesi ile heyecanlanan emekliler, zorluk ile geçindiklerini belirterek, bu tutarın kendilerini hayli rahatlatacağını ve bu talebin bir an önce onay almasını istediğini belirtti.