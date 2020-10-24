Konut satışları % 50 arttı

Bu yılın 3. çeyreğinin sonu itibarı ile Türkiye genelinde konut fiyatlarında 1 yıllık bazda yüzde 26 artış görülürken; ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 643 lira, ortalama amortisman süresi ise 18 yıl oldu. Türkiye genelinde kira fiyatları da son 1 yılda yüzde 15 artış gösterirken; ortalama metrekare kira 13 lira, ortalama kira ise bin 444 lira olarak gerçekleşti. TÜGEM ve Endeksa işbirliğiyle hazırlanan rapora göre, 3. çeyrekte 536 bin 509 konut satışı gerçekleşti. Konut satış adedi bir önceki çeyreğe göre yüzde 89, 2019'un 3. çeyreğine göre yüzde 49 arttı. ISTANBUL BAŞI ÇEKTI

3. çeyrekte 375 bin 73 ikinci el konut satışı, 242 bin 316 kredili konut satışı yapıldı. Geçen yılın 3. çeyreğine göre ikinci el konut satışları yüzde 64, kredili konut satışları yüzde 131 artış gösterdi. Yabancıya konut satışı ise 11 bin 903 olarak gerçekleşti. 3. çeyrekteki konut satışlarının yüzde 18'inin gerçekleştiği İstanbul'da fiyatlar 1 yılda yüzde 17 arttı ve ortalama metrekare fiyatı 3 bin 990 lira oldu. Konut satışlarının yüzde 11'inin gerçekleştiği Ankara'da fiyatlar 1 yılda yüzde 20 yükseldi ve ortalama metrekare fiyatı 2 bin 54 lira oldu. Konut satışlarının yüzde 7'sinin gerçekleştiği İzmir'de ise fiyatlar 1 yılda yüzde 21 arttı ve ortalama metrekare fiyatı 3 bin 387 lira olarak belirlendi.

'2020 iyi geçiyor'

Endeksa.com Genel Müdürü Görkem Öğüt, konut satışlarının Haziran ve Temmuz'da rekor seviyeye ulaştığını söyledi. Kredi koşullarındaki değişim ve pazardaki talebin karşılanması sebebiyle Ağustos ve Eylül'de satış adetlerinde düşüş yaşandığını ifade eden Öğüt, şunları kaydetti: "9 ayda 1 milyon 161 bin 278 adet konut satıldı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemindeki rakamın yüzde 34 üstünde. 2020'nin konut sektörü için olumlu olduğunu söyleyebiliriz."

'Bir miktar düşüş olabilir'

TÜGEM Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan, ilk 9 ayda toplam gayrimenkul satışının 1 milyon 998 bin 541 olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Ağustos'ta 304 bin, Temmuz'da 365 bin olan satış adetleri, Eylül'de de 271 bin 365 oldu. Son aylarda ipotekli satışlardaki artışlar ile tapu işlemleri sırasında beyan edilen ortalama değer 185 bin 338 liraya yükseldi. Kredi oranlarındaki artışlar sonrasında gelecek aylarda özellikle konut satışlarında bir miktar düşüş bekliyoruz."