Otomobilde 'torpil' dönemi başladı!

Türkiye otomotiv pazarında 2019'un son çeyreğinden beri yaşanan stok sorunu bir türlü çözülemiyor. Talebi karşılamakta zorlanan otomotiv firmaları iki üç ay sonrasına gün veriyor. Stok sorununun kısa vadede çözülmesi ise pek mümkün görünmüyor. İşte bu durum otomotiv pazarında "torpil" dönemini başlattı. İstedikleri otomobile kavuşmak için aylarca beklemek zorunda kalan tüketiciler çareyi "torpil" yönteminde buldu. Otomotiv sektöründe çalışan bir tanıdık bulup, adını bekleme listesinde ilk sıralara yazdırmaya çalışıyor.











OTOCULAR POPÜLER OLDU

Bu yüzden 2020, otomotiv sektöründe çalışanların eş-dost, akraba, askerlik, okul arkadaşları vb tarafından hatırlandığı bir yıl oldu. Otomotivcilerin telefonları, danışmak ya da "torpil" için arayan yakınları yüzünden susmadı. Hatta yıllar önce otomotivden ayrılıp bir başka sektörde çalışmaya başlayan arkadaşlarından bile medet umanlar oldu. Türkiye otomotiv pazarında talep hız kesmiyor. Pazarda hazirandan itibaren başlayan temmuz ve ağustosta artarak devam eden canlılık, her koşula rağmen sürüyor.