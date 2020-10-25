Vatandaşların sadece fiyat sorduğunu ama satışın olmadığından yakınan satıcılar ise, "Piyasa çok durgun. 2 aydır pazara geliyoruz. Bu durumdan alıcı da satıcı da memnun değil. Pazarda kalabalık var ama herkes kendi kafasındaki rakama göre araba bakıyor. Piyasa her geçen gün yükseldiği için istediği fiyatı bulamayan alıcılar elleri boş geri dönüyorlar. Ben 2015 model arabamı 138 bin TL'ye sarışa çıkardım. Biz de piyasaya göre hareket ediyoruz. 2 ay önce 90-95 bin TL civarında olan arabamızın fiyatı şu anda 138 bine kadar fırladı. Örnekler de karşımızda. 2 sene önce 55 bin TL'lik bir araba şu anda 125 bin TL'ye çıktı. Alıcı için de satıcı için de zor bir durumla karşı karşıyayız" diye konuştular.