Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel güven endeksleri, alt endeksleri ve değişim oranları, Ekim 2020





HİZMET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 79,7 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Eylül ayında 74,9 iken, Ekim ayında %6,4 oranında artarak 79,7 değerini aldı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi %8,0 artarak 77,0 oldu. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi %7,2 artarak 74,9 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise %4,3 artarak 87,4 oldu.



Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven ve eğilim endeksleri, Ekim 2020





PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 95,0 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Ekim ayında %1,7 oranında artarak 95,0 değerini aldı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi %3,0 artarak 86,6 oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi %0,2 azalarak 107,5 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise %2,7 artarak 90,9 oldu.