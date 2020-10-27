'ÜNİVERSİTE MASRAFLARIMI KARŞILAYACAĞIM'

Çok farklı fiyatlara satışa çıkarılmış hatalı basım paralar olduğunu fark ettiğini belirten Sevinç, "Yani altı üstü 100 TL, 'Kaç paraya satılabilir ki?' diye düşündüm. Her türlü fiyatı yazan insan varmış, ben de 70 bin TL'ye satışa çıkardım. Eğer satabilirsem okul masraflarımı karşılamayı ve ihtiyacı olan tanıdıklarımın ihtiyaçlarını gidermeyi düşünüyorum" dedi.