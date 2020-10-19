Açıklamalar ardı ardına geldi. SGK, SSK, Bağkur, Emekli, EYT'li, memur tüm çalışanları yakından ilgilendiren sorular ve cevapları haberimizde yer alıyor. Memur, işçi fark etmiyor çalışanlar işten ayrılsalar bile mesai, yıllık izin ve ikramiye gibi haklarını almaları için zaman aşımı süresi var. Emekli, dul ve yetimi, işçi, memur, EYT'li herkes çok merak ediyordu. Tek tek açıklandı. En düşük ödeme tutarı 5 bin 53 lira. EYT çıkarsa emekli olabilir miyim? Memurum ne zaman emekli olurum? Engelliler nasıl emekli olur? Askerlik borçlanması nasıl yapılır?
Merhaba sayın uzman. 01.09.73 doğumluyum.1988 yılında özel sektörde 60 gün çalışmışlığım var. 1996 yılı eylül ayında devlet memuru olarak göreve başladım ve halen çalışmaktayım.4/A'lı çalıştığım süreyi hizmet birleştirmesi yaptım. Ne zaman emekli olabil... Erdem. İ
Memuriyetinizden önceki 60 günlük süre mevcut durumunuz dikkate alındığında size pek bir şey kazandırmayacaktır. Sadece memuriyetinizdeki hizmet sürenize 60 gün eklenir. Belirtmiş olduğunu memuriyet başlangıcınıza göre 56 yaş şartı ile emeklilik müracaatında bulunabilirsiniz. Eğer istifa edip 4/a'ya tabi 1261 gün hizmet verirseniz sigortalı olarak 51 yaş şartına tabi tahsis talebinde bulunabilirsiniz.
Selam 12. 12. 1972 doğumluyum ilk işe giriş tarihi 01 03 1991 8500 günüm var yüzde 50 engelli raporum var epilepsi bronşit hastasıyım halen özel sektörde çalışmaktayım bu şartlarda ne zaman emeli olurum engellilik üzerinden emekliliğe başvurabilir miyim?
Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 52 yaş 5525 prim günü şartına tabisiniz. Prim gününüzü fazlasıyla tamamlamışsınız ancak yaşınızı beklemektesiniz. Engelli raporunuz mevcutsa hemen emekli olabilirsiniz. Konuyla ilgili SGK merkezine giderek engelli emekliliğine ayrılmak istediğinizi belirtmeniz yeterlidir, kurum sizi heyet hastanesine yönlendirecektir. Heyet size %40 ve üzeri oranlı rapor verirse yaş şartına bakılmaksızın emekliye ayrılabilirsiniz.
Merhabalar, adım Şener Türk 1970 doğumluyum. 01,05,1993 sigorta girişliyim 8750'lerde işgünü pirimim var. Ne zaman emekli olabilirim. Birde sigorta girişim askerden sonra. Askerlik borçlanması yaparak erken emekli olabilir miyim? Bu haktan faydalanabiliyor muyum? Teşekkür ederek iyi günler dilerim.
Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 54 yaş 5675 prim günü şartlarına tabisiniz. Prim gününüzü doldurmuşsunuz, yaşınızı beklemektesiniz. Askerden sonra sigortalılık başlangıcı olan kişiler için askerlik borçlanması avantaj sağlamaktadır. 161 Gün askerlik borçlanması yaparak emeklilik şartlarınızı 53 yaş 5600 prim gününe çekebilirsiniz. 2020 Yılı için en düşük borçlanma tutarı 161 gün için 5.053,79 TL'dir.
İyi günler ben 23.08.1966 doğumluyum 09.10.1987 tarihinde İzmir de bir firmada 1-1.5 sene çalıştım askerlik yaptıktan sonra 01.08.1995 te tekrar sigortalı olarak çalışmaya başladım ve 2009 yılında işten ayrıldım 5072 gün prim var ne zaman emekli olabilirim? Ayrıca hizmet tespit davası açtım devam ediyor bu emekliliğime herhangi bir sorun teşkil eder mi? Çok teşekkür ederim saygılarımla… Hüseyin Oral
01.08.1995 tarihli işe giriş tarihinize istinaden 55 yaş 5750 prim günü şartlarına tabisiniz. Bu şartlara göre yaş ve prim gününüzü henüz tamamlamamış bulunmaktasınız. Hizmet tespit davası için oldukça geç kalmışsınız, dava sonuçlansa bile süreyi göz önünde bulundursak siz zaten diğer şartları da yerine getirmiş olacaksınız. Davanızın devam etmesi tahsis talebinde bulunmanıza engel değildir. 1987 Tarihindeki girişinize göre 50 yaş 5375 prim günü şartına tabi olacaktınız.
04.11.1966 doğumluyum 01.10.1994 tarihinde sigorta başlangıcı var. Bana bu giriş belgesi verildi mühürlü onaylı olarak fakat şirket hiç prim yaptırmamış gözüküyor. Sultanahmet SGK dan giriş yapıldı. Daha sonra bu şirketten ayrıldım. Bu şirket şimdi yok şahıs şirketiydi kapandı. Daha sonra 01.09.1997 yılında tekrar işe başladım ve bu tarihe kadarda kesintisiz birkaç işyerinde çalıştım ve devam ediyorum. 8000 günden fazla günüm var. SGK benim emekli yaşımı hesaplarken 1994 girişini kabul etmiyor. Bu konuda ne yapmalıyım mahkemeye gitsem kime dava açacağım bu konuda Danıştay'ın bir kararı var mı bilgi verirseniz sevinirim. İsmim Yavuz Sevgin
Maalesef işe giriş bildirgesi olup prim ödenmeyen binlerce sigortalı vatandaşımız var. Sosyal Güvelik Kurumu prim ödemesi olmayan işe girişleri kabul etmemektedir. Ancak Yargıtay bu konuyla ilgili işçi lehine kararlar vermektedir. Dava yoluna gitmeniz halinde işe girişinizi saydırabilirsiniz. Konuyla alakalı birçok emsal karar bulunmaktadır. Bir avukattan yardım almanız ve yargı yoluna gitmeniz 1994 yılındaki işe girişinizi saydırmanıza yardımcı olacaktır. (Yargıtay Kararı 10. Huk. Dai. 5259/5152, 20.06.1995)
EYT çıkarsa emekli olabilir miyim? 11.01.1995 Sigorta girişim var ve pirim gün sayım şuan 9772 gün teşekkürler.
Son 20 yılın en önemli konu başlıklarından biri Emeklilikte Yaşa Takılanlar!Bir türlü çözüm bulunamayan ve milyonlarca mağdurun sabırsızlıkla müjdesini beklediği bu konuyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz yıl çalışma yapılmasını istemiş, çıkan ekonomik tablo nedeniyle herhangi bir adım atılmamıştı. Ülkemizde emeklilik yaşı değişen şartlar altında bile halen erken olmaktadır bu nedenle EYT yasasının çıkarılması da mümkün gözükmemektedir. Çıkarsa elbette faydalanmanız mümkün ancak sistemin sürdürülebilirliği için böyle bir yasa çıkması mantıken ve maliyeti açısından mümkün değildir.
Kısa çalışma ödeneğimden maaş alıyorum ama firmam çıkarılmaya izin verildiği zaman beni işten hemen çıkaracak, acaba kısa çalışma ödeneğinden aldığım maaş süreleri işsizlik maaşımı etkileyecek mi? Etkilemeyecek diye biliyorum ama sormak istedim teşekkürler. Batukan Ege Elçi
30 Haziran 2020 tarihinde konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlanmıştır. Yayımlanan kararnameye göre kısa çalışma ödeneği süreleri işsizlik ödeneği sürelerinden düşülmeyecektir.
Merhaba 1976 doğumlu işe giriş tarihim 1992 gün sayım 3200 3 çocuk borçlanması yaptırırsam ne zaman emekli olurum 3 çocuk borçlanması ne kadar olur. Timur Akbaba
Kadın sigortalıların emeklilik şartları erkeklere göre daha hafif şartlara tabi tutulmuştur. Ayrıca doğum borçlanmasıyla da 2160 güne kadar borçlanma imkanı bulunmaktadır. Eğer sigortalılık başlangıcınız 23.05.1992'den önce ise 48, bu tarihten sonra ise 49 yaş şartına tabisiniz. Yine belirtilen tarihten önce ise 5525, sonra ise 5600 prim gününe ihtiyacınız olacaktır. Her 3 çocuğunuz da 1992 yılından sonra doğmuş ise ve her doğumdan sonra 720 gün hizmetiniz bulunmuyor ise 2610 gün borçlanabilirsiniz. 2160 günlük borçlanma maliyeti en düşük 67.802,40 TL'dir.
Merhaba kusura bakmayın haberinizi okuyunca bana da yardımcı olabilir siniz diye düşündüm SSK'lı bir işte çalışıyorum. Babam Emekli Sandığı emeklisiydi iş kazası sonucu vefat etti... annem ölüm geliri maaşına bağlandı ama bana ne ret yazısını geldi ne de kabul oldu yazısı ben hak edip etmediğimi de bilmiyorum....3 maaşa kadar izin var deniliyor ama siz beni aydınlatırsanız mutlu olurum Özlem. M
Ölüm aylığının çocuklara aktarılmasında bazı şartlar mevcuttur. Sizin ölüm aylığı (yetim aylığı) alabilmeniz için herhangi bir işte çalışmıyor olmanız veya sigortalılığınızdan dolayı gelir ya da aylık almıyor olmanız gerekir. Siz sigortalı olarak çalıştığınızdan dolayı tarafınıza aylık bağlanmamıştır. Lise öğrenciler çalıştığı halde 20 yaşına kadar, üniversite öğrencileri ise çalışmaları halinde 25 yaşına kadar bu aylıktan faydalanabilir.
01.04.1996 ilk sigorta başlangıcım ve 6250 pirim günüm var. 29.9 silikozis raporum var yeni raporumu beklemekteyim %40raporum gelirse emekli olma hakkım var mı? Ben bunu çok merak ediyorum haber yazılarında okuyorum var diyor ama bilir kişiden öğrenmek istiyorum OSMAN KURU
Yüzde 40 ve üzerinde raporunuzun olması durumunda engelli şartlarına tabii olarak emekli olma imkanınız mevcut. Sigortalılık başlangıcınız ve %40 raporunuza istinaden 3920 prim günü şartıyla engelli emekliliğine müracaat edebilirsiniz.
KAYNAK: Mert Nayır