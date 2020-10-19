Merhaba kusura bakmayın haberinizi okuyunca bana da yardımcı olabilir siniz diye düşündüm SSK'lı bir işte çalışıyorum. Babam Emekli Sandığı emeklisiydi iş kazası sonucu vefat etti... annem ölüm geliri maaşına bağlandı ama bana ne ret yazısını geldi ne de kabul oldu yazısı ben hak edip etmediğimi de bilmiyorum....3 maaşa kadar izin var deniliyor ama siz beni aydınlatırsanız mutlu olurum Özlem. M



Ölüm aylığının çocuklara aktarılmasında bazı şartlar mevcuttur. Sizin ölüm aylığı (yetim aylığı) alabilmeniz için herhangi bir işte çalışmıyor olmanız veya sigortalılığınızdan dolayı gelir ya da aylık almıyor olmanız gerekir. Siz sigortalı olarak çalıştığınızdan dolayı tarafınıza aylık bağlanmamıştır. Lise öğrenciler çalıştığı halde 20 yaşına kadar, üniversite öğrencileri ise çalışmaları halinde 25 yaşına kadar bu aylıktan faydalanabilir.



01.04.1996 ilk sigorta başlangıcım ve 6250 pirim günüm var. 29.9 silikozis raporum var yeni raporumu beklemekteyim %40raporum gelirse emekli olma hakkım var mı? Ben bunu çok merak ediyorum haber yazılarında okuyorum var diyor ama bilir kişiden öğrenmek istiyorum OSMAN KURU



Yüzde 40 ve üzerinde raporunuzun olması durumunda engelli şartlarına tabii olarak emekli olma imkanınız mevcut. Sigortalılık başlangıcınız ve %40 raporunuza istinaden 3920 prim günü şartıyla engelli emekliliğine müracaat edebilirsiniz.

KAYNAK: Mert Nayır