



Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının daha demokratik, daha çoğulcu, daha katılımcı ve işçileri daha iyi temsil eden bir yapıya kavuşturulması gerektiğini ifade etti. TÜRK-İŞ'in geçen sene önceden asgari ücrette hedef belirlemesinin, ücret pazarlıklarını zora soktuğunu savunan Arslan, "Geçen sene biz masada olsaydık, asgari ücretin daha yüksek olacağına eminim" diye konuştu.



'Pandemi meslek hastalığı olsun'



Pandemi nedeniyle hasta olanların meslek hastası sayılması talebini yineleyen Arslan, "Bu konuda yasal bir düzenleme yapılmasa da yargı kararları ile şekilleneceğini düşünüyoruz" dedi. Arslan, daha önce domuz gribine yakalanan bir kamyon şoförünün ölmesinin ardından yargının bu yönde bir kararı olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti: "Huzur evleri, rehabilitasyon merkezleri var. Bu gibi bazı yerlerde 15 gün dışarı çıkma yasağı getirildi. Siz iş yerine gidip 8 saat çalışıp, yine aynı iş yerinde dinleniyorsunuz ve aynı iş yerinde başlıyorsunuz mesaiye. Kurum dışına çıkamıyorsunuz. Bu işçinin iş yerinde virüsü aldığı çok belli. O zaman bu bir iş kazasıdır."