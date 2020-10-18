2021 yılında SSK, Bağ-kur ve emeklenin maaşları ne kadar olacak? 2020 yılının bitmesine 2.5 ay kala emekliler 2021 yılında alacaklarını zam miktarını sorgulamaya başladı. Zam oranları için ipuçları da var. Yeni Ekonomi Programı'ndaki TÜFE tahminine göre 6 aylık enflasyon yüzde 4.49 olacak.
TÜİK AÇIKLADI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde yüzde 0.97 arttı. Böylece ikinci 6 aylık enflasyonun 3 aylık döneminin verisi belli oldu.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANI
Yani Ocak zammı için yol yarılandı. Temmuz-eylül enflasyonu yüzde 2.44 olarak gerçekleşti. 3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 2.44 olarak görünüyor.
Kesin oran için geriye 3 veri kaldı. Ekim, Kasım, Aralık enflasyonu eklenecek, Ocak artışı ortaya çıkacak. 4 Ocak'ta 15 milyonu aşkın memur ve emeklinin zam oranı da belli olacak.
Emekliye en az 1.988 Lira; en düşük emekli aylık tutarı esnaf vatandaşta bin988, 2000 yılından önce emekli olan SSK'lı vatandaşta 2bin353 lira, memurda 2bin 938 lira olarak artış yaşanacak. Memura en az olarak 3882 lira aile destek yardımları hariç en düşük memur maaşı 3882 lirayı bulacak. 527 lira aile yardımı, yüzde 4,4 oranında yükselişle eş yardımları 366 lira, çocuk yardımlar sıfır-altı yaş için 80 lira daha üst yaş gruplarında 40 liraya çıkacak. İki çocuklu ve eşi herhangi bir işte aktif olarak çalışmayan memur 527 lira alabilme imkânı oluşacak.
Doktora 2741TL, emekli sandığı bünyesi altında doktorlara her ay düzenli olarak yapılan ilave ödeme tutarları uzmanlarda 2bin 625 liradan 2bin 741 bulacak. Uzman olmayan doktorlarda ise bu tutar 2bin 7 liradan 2 bin 96liraya kadar ulaşacak.
Yaşlıya 742TL, 65 yaş maaşları halen 711,50 lira seviyelerin de seyrederken bu tutar 742,81 liraya kadar çıkacak.