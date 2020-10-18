İntibak zammı ile Sosyal Sigortalar Kurumu, SGK ve Bağkur emekli ücretleri ne kadar olacak? Milyonlarca emeklinin gözü emekli ücretlerine yapılacak intibak zammında. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen intibak tertip etmesi çalışmasının meclise ne zaman geleceği emekliler tarafından merak ediliyor.
EMEKLİ MAAŞI FARKI EK ÖDEMEYLE GİDERİLECEK
2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, intibak düzenlemesinin hayata geçirilmesini bekliyor. Memur emeklilerine yönelik intibak talebi, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında Memur-Sen tarafından gündeme getirilmişti. Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarında ele alınıp karara bağlanması beklenen talep hayata geçerse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle kapatılacak. Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme yapılacak.
SSK ve Bağ-Kur'luların intibak talebi hayata geçerse, milyonlarca emeklinin maaşında gözle görülür değişiklik olacak. 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini belirtiyor.
İNTİBAK DÜZENLEMESİ
2000 yılından önce sigorta primi olan ancak 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar karma sistem hesaplaması ile maaşlarını alıyor. 2000 yılından sonra emekli olanlar vatandaşların emeklilikleri de iki ana gruba ayrılıyor. makta. 2008 öncesi emekli olanlar ve 2008 sonrası emekli olanlar.
Tüm bu farklılıkların ortadan kaldırılması için ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çalışması olduğu bildirildi. Bu çalışma ile emekli vatandaşların maaşlarında düzenlemeler olacak ve farklılıklar giderilecek. Emekli vatandaşlara yönelik hayata geçirilecek düzenleme ile SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşlar tek çatı altında toplanacak.