0.49 FAİZLE TAŞIT KREDİSİ DESTEK PAKETİ KAMPANYASI BİTMİŞTİ

1 Haziran tarihi itibari ile başlatılan taşıt destek kredisi paketi ile anlaşmalı otomobil markalarının yerli araç modelleri için yüzde 0.49 faizle taşıt kredisi desteği verileceğini duyurmuştu.

Başlatılan kampanya ile araç satış rakamları adeta büyük bir patlama yaşarken pandemi nedeniyle araç üretiminin sınırlı kalması, talebin artması ne yazık ki araç satışlarında büyük bir hızla yükseliş yaşanmasına neden olmuştu. Özellikle de ikinci el araç fiyatları uçuşa geçince kamu bankaları araç satış fiyatlarına yapılan zamları gerekçe göstererek binek araç modelleri için verilen destek kredisi kampanyasını sonlandırdıklarını açıklamıştı.

Yapılan açıklamaya tepki gösteren sıfır araç markaları ise yaşanan artışın sıfır araçtan ziyade ikinci elde meydana geldiğini, sıfır araç fiyatlarında yaşanan makul artışın ise Euro kurunda meydana gelen yükselişin yansıması olduğu, fiyatlara kur farkı yansıtılması zararına satış yapmak zorunda kalacaklarını söyleyerek itiraz etmişlerdi.

Ziraat Bankası taşıt kredisi başvuru ekranı